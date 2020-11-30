Трамп планує добудувати стіну з Мексикою до інавгурації Байдена

Адміністрація президента США Дональда Трампа намагається добудувати стіну на кордоні з Мексикою до інавгурації новообраного глави Білого дому Джо Байдена. Вона відбудеться 20 січня 2021 року.

Про це повідомляє Independent.

Як повідомляється, наразі вже збудовано вже близько 644 кілометрів стіни. Сам Байден неодноразово заявляв, що його адміністрація не буде зносити вже збудовану частину, однак він запевнив, що подовження будівництва не буде. Також відомо, що гроші з бюджету Пентагона також не будуть виділятися на цей проект.

Крім того, будівельники продовжують розчищати дорогу для стіни у гірській місцевості, використовуючи динаміт.

Нагадаємо, Трамп розпорядився почати процедуру передачі влади.

Разом з тим, Трамп вперше виступив у Білому домі з моменту фактичного поразки на президентських виборах. Він привітав з високими показниками на фондовій біржі.

Також раніше Байден озвучив плани, які здійснить в перші 100 днів перебування на посаді. Він хоче провести імміграційну реформу, а також скасувати укази попередника про навколишнє середовище.