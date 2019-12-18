Трамп у листі закликав Пелосі негайно припинити процес імпічменту

Президент США Дональд Трамп написав листа до спікера нижньої палати Конгресу - Ненсі Пелосі, із закликом про негайне припинення процесу імпічменту щодо нього. Лист оприлюднено у відкритому доступі.

Зокрема, американський лідер вважає, що імпічмент проти нього є "безпрецедентним і неконституційним" та "зловживанням владою з боку демократів-законодавців".

"Такого не було за майже два з половиною століття законодавчої історії США... Настав час, щоби ви та високопоставлені демократи в Конгресі негайно припинили цю фантазію про імпічмент і повернулися до роботи на благо американського народу", - заявив Трамп.

Свою розмову із українським президентом Володимиром Зеленським, зміст якої спричинив низку питань та став початком до процедури імпічменту, Трамп назвав "абсолютно безневинною".

Він не забув негативно згадати Джо Байдена, звинувачуючи останнього у намаганнях добитися звільнення генпрокурора Віктора Шокіна - нібито таким чином ексвіцепрезидент хотів врятувати свого сина від розслідування проти компанії Burisma, яка "давала Байдену мільйони доларів".

Трамп нагадав також, що й сам президент Зеленський та міністр закордонних справ Вадим Пристайко неодноразово заявляли, що не відчули жодного тиску з боку американського лідера.

Демократичну партію, представники якої підтримали імпічмент, Трамп звинуватив в однопартійному інтересі. Сам процес проти нього президент США назвав "незаконною спробою зміни влади".

Нагадаємо, ю