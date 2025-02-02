Трамп после введения пошлин снова призвал Канаду стать "заветным 51-м штатом"

Президент США Дональд Трамп вчера подписал указ о введении пошлин на импорт из Канады, Мексики и Китая, которые вступят в силу 4 февраля. После этого он вновь обратился к Торонто, призвав канадское государство стать 51-м штатом.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пост Трампа в его соцсети Truth Social.

"Мы платим сотни миллиардов долларов, чтобы субсидировать Канаду. Зачем? Нет причин. Нам не нужно ничего из того, что есть у них", - пишет он.

В своем посте американский президент заявил, что Штаты имеют неограниченную энергию, что США должны производить собственные автомобили и у страны больше древесины, чем когда либо она сможет использовать. Канада в свою очередь, без субсидирования от Соединенных Штатов - не сможет существовать.

"Без этой огромной субсидии Канада перестанет существовать как жизнеспособная страна. Жестко, но верно! Поэтому Канада должна стать нашим заветным 51-м штатом. Намного более низкие налоги и гораздо лучшая военная защита для народа Канады - И НИКАКИХ ТАРИФОВ", - резюмировал Трамп.