Трамп после введения пошлин снова призвал Канаду стать "заветным 51-м штатом"
Президент США Дональд Трамп вчера подписал указ о введении пошлин на импорт из Канады, Мексики и Китая, которые вступят в силу 4 февраля. После этого он вновь обратился к Торонто, призвав канадское государство стать 51-м штатом.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пост Трампа в его соцсети Truth Social.
"Мы платим сотни миллиардов долларов, чтобы субсидировать Канаду. Зачем? Нет причин. Нам не нужно ничего из того, что есть у них", - пишет он.
В своем посте американский президент заявил, что Штаты имеют неограниченную энергию, что США должны производить собственные автомобили и у страны больше древесины, чем когда либо она сможет использовать. Канада в свою очередь, без субсидирования от Соединенных Штатов - не сможет существовать.
"Без этой огромной субсидии Канада перестанет существовать как жизнеспособная страна. Жестко, но верно! Поэтому Канада должна стать нашим заветным 51-м штатом. Намного более низкие налоги и гораздо лучшая военная защита для народа Канады - И НИКАКИХ ТАРИФОВ", - резюмировал Трамп.
Тарифы на импорт из ЕС
Напомним, на днях во время общения с журналистами в Белом доме, президент США Дональд Трамп подтвердил, что собирается ввести пошлины на товары из стран Европейского союза. По его словам, ЕС "ужасно" вел себя с Соединенными Штатами.
"Введу ли я пошлины в отношении ЕС? Вы ходите честный ответ или политический ответ? Безусловно. ЕС ужасно с нами обращался", - сказал он.
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