Трамп поддержал помощь Украине, но не в виде "подарка"

По словам Трампа, среди республиканцев, которые и блокируют выделение Украине помощи, обсуждают этот вопрос. Как отметил кандидат в президенты США, "мы думаем о том, чтобы сделать это в форме займа, а не просто подарка".

"Мы продолжаем раздавать подарки на миллиарды и миллиарды долларов, и мы посмотрим на это", - сказал он.

Трамп заявил, что Европа должна активизироваться и дать больше денег, поскольку война России против Украины больше влияет на нее, чем на США.

"Европа должна дать свои деньги на помощь для Украины, потому что на них это больше влияет", - сказал он.