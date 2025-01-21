Трамп подписал указ о смертной казни: что изменится

Как отмечает АР, приказ был издан всего через несколько часов после того, как Трамп вернулся в Белый дом. Соответствующий шаг, в том же числе, обязывает Министерство юстиции не только требовать смертной казни в соответствующих федеральных случаях, но и способствовать ее сохранению в Штатах, которым сложно поддерживать достаточные запасы смертельных инъекционных препаратов.

В том же числе Трамп поручил генеральному прокурору требовать смертной казни, если дело касается:

убийства сотрудника правоохранительных органов;

преступлений, влекущих смертную казнь, "совершенных иностранцем, который незаконно находится в этой стране".

AP добавляет, что администрация Трамп, во время первого срока, осуществила 13 федеральных казней, что больше, чем при любом другом президенте. В своей речи республиканец также призвал к смертной казни тех, кого ловят на продаже наркотиков, а позже обещал казнить и контрабандистов наркотиков.