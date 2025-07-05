Трамп подписал письма с пошлинами для 12 стран: их отправят уже в понедельник

В ходе общения с журналистами по борту Air Force One, Трамп сказал, что подписал письма 12 странам, в которых указаны различные уровни пошлин, с которыми столкнутся страны при экспорте товаров в США.

В то же время он отказался назвать вовлеченные страны, заявив, что эта информация будет обнародована в понедельник.

"Я подписал несколько писем, и они будут отправлены в понедельник, возможно, в двенадцать", - сказал президент США.

Когда Трампа спросили о его планах на тарифном фронте, он ответил: "Разные суммы денег, разные суммы товаров".

Отметим, что в апреле президент США объявил о введении базовой ставки пошлин в размере 10% и дополнительных ставках для большинства стран. Некоторые из них достигли 50%.

Однако вскоре все ставки были приостановлены и снижены до базовых 10%, чтобы дать больше времени для переговоров и заключения сделал.

Данный период заканчивается 9 июля, хотя Трамп в пятницу утром заявил, что пошлины могут быть еще выше - до 70%. Также он сообщил, что большинство из них вступят в силу 9 августа.

Reuters добавило, что первоначально Трамп и его ближайшие союзники заявили, что начнут переговоры с десятками стран по тарифным ставкам. Однако президент США разочаровался в этом процессе после неоднократных неудач с основными торговыми партнерами, включая Японию и ЕС.

Он кратко коснулся этого вопроса в пятницу вечером, заявив журналистам: "Письма стали лучше... гораздо проще отправить письмо".

Кроме того, он не стал комментировать свой прогноз о том, что до крайнего срока 9 миля могут быть достигнуты более широкие торговые соглашения.