Трамп побеждает на праймеризе в Южной Каролине, - СМИ

Результаты опроса подтвердили предварительные прогнозы, что Трамп значительно опережает бывшую губернатора штата Никки Хейли. Жители Южной Каролины не хотели давать ей преимущество. Она поздравила бывшего президента и подчеркнула, что не собирается выходить из предвыборных соревнований.

Трамп отметил, что никогда не видел, чтобы "Республиканская партия была такой единой", и добавил, что респонденты "могут праздновать около 15 минут, но потом должны вернуться к работе".

В СМИ отметили, что Хейли является последним "крупным соперником" Трампа в гонке, в которой он доминировал на республиканских праймериз. Бывшая губернатор призвала избирателей принять лидеров младшего поколения. Кроме этого, в субботу, ее сторонники размахивали плакатами и намеренно закрывали речь Трампа.

Препятствование помощи Украине

Тем временем избиратели-республиканцы в Южной Каролине поддерживают движение Трампа «Сделаем Америку снова большой».

Согласно данным AP VoteCast, около 6 из 10 республиканцев выступают против продления помощи Украине. Это тревожный знак для Хейли, ведь она была сторонницей поддержки Киева, отметили в СМИ.

Так, около половины избирателей стремятся, чтобы США принимали менее активное участие в решении мировых вопросов. Только треть описала участие Америки в НАТО как "очень хорошее", другие считают, что это "несколько хорошо".