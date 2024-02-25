Трамп побеждает на праймеризе в Южной Каролине, - СМИ

Бывший президент США Дональд Трамп побеждает на праймериз от республиканцев в Южной Каролине, родном штате его соперницы Никки Хейли.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Associated Press.
Результаты опроса подтвердили предварительные прогнозы, что Трамп значительно опережает бывшую губернатора штата Никки Хейли. Жители Южной Каролины не хотели давать ей преимущество. Она поздравила бывшего президента и подчеркнула, что не собирается выходить из предвыборных соревнований.
Трамп отметил, что никогда не видел, чтобы "Республиканская партия была такой единой", и добавил, что респонденты "могут праздновать около 15 минут, но потом должны вернуться к работе".
В СМИ отметили, что Хейли является последним "крупным соперником" Трампа в гонке, в которой он доминировал на республиканских праймериз. Бывшая губернатор призвала избирателей принять лидеров младшего поколения. Кроме этого, в субботу, ее сторонники размахивали плакатами и намеренно закрывали речь Трампа.
Тем временем избиратели-республиканцы в Южной Каролине поддерживают движение Трампа «Сделаем Америку снова большой».
Согласно данным AP VoteCast, около 6 из 10 республиканцев выступают против продления помощи Украине. Это тревожный знак для Хейли, ведь она была сторонницей поддержки Киева, отметили в СМИ.
Так, около половины избирателей стремятся, чтобы США принимали менее активное участие в решении мировых вопросов. Только треть описала участие Америки в НАТО как "очень хорошее", другие считают, что это "несколько хорошо".
Напомним, суд штата Нью-Йорк официально признал Дональда Трампа виновным в манипулировании собственным капиталом по гражданскому делу о мошенничестве, возбужденном генеральным прокурором штата Нью-Йорк. Согласно решению суда, Трамп обязан выплатить 454,2 миллиона долларов компенсации.
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