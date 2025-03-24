Трамп перед выбором. Какие опасности для Украины возникли в новом раунде переговоров

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Российские нарративы от американцев

На прошлой неделе президент США Дональд Трамп провел два телефонных разговора. Сначала с российским диктатором Владимиром Путиным, а затем – с президентом Украины Владимиром Зеленским. Первый разговор должен был дать команде Трампа четкий ответ – действительно ли Россия настроена на окончание войны. Перед тем Путин заявил, что не против перемирия, но назвал такое большое количество "но", что у большинства наблюдателей возникло впечатление о намеренном затягивании переговоров.

По итогам разговора с Путиным ясности не прибавилось. Вашингтон стремился получить от России согласие на полное 30-дневное перемирие, согласованное в Джидде, которое впоследствии можно было бы представить американской публике как хотя бы какое-то достижение. Вместо этого Путин якобы согласился –или сделал вид, что согласился – прекратить атаки на энергетическую инфраструктуру. В то же время он связал дальнейшее мирное урегулирование с рядом условий, выгодных прежде всего для себя. Ключевые из них были озвучены еще раньше – прекращение военной поддержки и остановка мобилизации в Украине.

По сообщению Белого дома, движение к миру начнется с энергетического и инфраструктурного прекращения огня, а также технических переговоров по внедрению морского перемирия в Черном море.

"Как мы и ожидали, они (россияне - ред.) прямо не отказываются от такой имитации мирного процесса, но выставляют кучу требований, которые должна выполнить Украина для того, чтобы они начали этот мирный процесс", – сказал РБК-Украина политолог, эксперт аналитического центра "Объединенная Украина" Дмитрий Левусь.

Однако появились новые подробности, потенциально опасные для Украины. Накануне разговора Трампа и Путина американские издания Semafor и The New York Times выдали очередную порцию "инсайдов", в частности, о возможном юридическом признании некоторых оккупированных территорий Украины российскими. Это одна из важных красных линий Украины. О ней точно знают в США, но считают, что с ней можно работать. Это косвенно подтвердил эмиссар Трампа по Ближнему Востоку и России Стивен Уиткофф в интервью блогеру Такеру Карлсону.

Говоря о вопросе территорий Уиткофф, по сути, повторил тезисы российской пропаганды. "Эти территории – русскоязычные, и там проводились референдумы, где большинство людей высказалось за то, чтобы быть под властью России. По моему мнению, именно это – ключевой момент в конфликте", – заявил Уиткофф.

Представитель Трампа вспомнил и о "конституционных вопросах внутри Украины относительно того, на что они могут уступить свою территорию".

"Россияне де-факто контролируют эти территории. Вопрос в том, признает ли мир, что это российские территории? Закончится ли это? Сможет ли Зеленский выжить политически, если признает это? Это центральный вопрос в конфликте", –сказал Уиткофф.

Однако позже в интервью Fox News эмиссар Трампа заявил, что не становится ни на одну сторону.

По данным Bloomberg, Трамп спешит и хотел договориться о перемирии до Пасхи – 20 апреля. Однако, вопрос юридического статуса территорий точно заблокирует переговоры в будущем.

Существуют более тактические, но не менее важные противоречия. Прекращение западной помощи Украине, которого требует Путин, в принципе невозможно реализовать. Даже если США это попытаются сделать, резко против такого шага европейские страны. Поэтому перед Трампом встает новый вопрос – как ускорить темп переговоров.

В этом плане важно, что в адрес Украины из США пока звучит меньше жестких заявлений. В частности, нет даже намека на прекращение военной помощи Украине и обмена разведданными. И это важное изменение позиции США в отношении Украины. Следует напомнить, что печально известная ссора Зеленского и Трампа в Белом доме в корне была связана именно с этим – Украина пыталась ставить свои условия, но столкнулась с прессингом Трампа и Вэнса.

Переговоры в новом формате

В таких условиях проходят переговоры на уровне технических команд в саудовском Эр-Рияде. Поздно вечером 23 марта встретились делегации Украины и США. Сегодня ожидается встреча США и России. Специальный представитель президента США по Украине Кит Келлог заявлял, что во время переговоров в Саудовской Аравии украинская и российская делегации будут сидеть в разных комнатах, а обсуждение будет происходить через американцев.

"В основном вы говорите: "Хорошо, какие ваши условия?". Затем вы обращаетесь к другой стороне: "Какие ваши условия?". По сути, это челночная дипломатия между комнатами в Эр-Рияде", – описал Келлог схему переговоров.

В теории, это должно было бы быть эффективным методом. Посредники, в этом случае США, могут фильтровать информацию, смягчать позиции сторон и предлагать компромиссы. Кроме того, такой формат позволяет сторонам высказывать свои позиции более открыто перед посредником, не опасаясь немедленной реакции другой стороны. А дальше это может помочь выявить реальные "красные линии" и потенциальные точки соприкосновения.

В то же время, это создает чрезмерную зависимость от посредника и снижает прозрачность переговоров для самих сторон – поскольку они не видят реакций оппонентов в реальном времени. Не говоря уже о замедлении переговоров. Это все в тактическом плане более выгодно России.

"По большому счету, это попытка спасти ситуацию с переговорами и во что бы то ни стало проводить переговорный процесс, который на самом деле невозможен. Они выбрали свой путь, если считают себя медиаторами, то пусть так и делают", – отметил РБК-Украина Дмитрий Левусь.

Впрочем, судя по всему, пока что до такой "челночной" дипломатии дело не дошло - и как Украина, так и РФ общаются с американцами в традиционном , двустороннем формате.

О намерениях России во время этого раунда переговоров свидетельствует, в частности, подбор членов российской делегации. Это сенатор Григорий Карасин и советник директора ФСБ Сергей Беседа. Последний ранее возглавлял 5-ю службу ФСБ, которая работала непосредственно против Украины.

"Эти персонажи посылаются как раз для того, чтобы пытаться американцам продиктовать требования, которые они потом будут передавать Украине. И уж точно они не будут согласовывать окончательные соглашения", – отметил Левусь.

Как заявил спикер МИД Украины Георгий Тихий, с украинской стороны участие будут принимать специалисты по энергетике, военные и другие специалисты, а также руководство Офиса президента и Минобороны. Со стороны США, по данным The Washington Post, должны быть директор по планированию политики при госсекретаре Майкл Антон, помощники спецпредставителя США по Украине Кита Келлога и представители офиса советника по нацбезопасности Майкла Волца.

Для Украины такой формат может означать новое давление относительно уступок, если США будут считать их необходимыми для быстрого результата. Впрочем вопрос на кого Трамп решит давить на этот раз – не очевиден. По-прежнему Киев в более уязвимом положении по сравнению с Москвой и поэтому на украинское руководство легче давить. С другой стороны, Украина не раз подтверждала, что настроена на конструктивный диалог – чего нельзя сказать о России. Поэтому, в дальнейшем ключевой будет борьба за "умы и сердца" Трампа и его команды.