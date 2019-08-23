Трамп відповів Китаю щодо введення мита на американські товари

Президент США Дональд Трамп оголосив про те, що готує відповідні заходи щодо запровадження Китаєм пошлин на американські товари. Про це повідомив Трамп у своєму Twitter.

Трамп звинуватив уряд Китаю в крадіжці інтелектуальної власності Америки. За його словами це завдає шкоди США в мільярди доларів кожен рік.

"Нам не потрібен Китай. Відверто кажучи, нам було б набагато краще без них. Китай заробляв на Штатах і крав у нас рік за роком, і цьому необхідно покласти край. Я оголошу про заходи сьогодні вдень", - написав президент США.

За повідомленням Трампа, американські компанії, серед яких Fed Ex, Amazon, UPS, були оповіщені про необхідність знайти альтернативи Китаю і повертати бізнес і виробництво в США.

Повідомляється, що Китай має намір ввести нові мита з 1 вересня і з 15 грудня. Влада Китаю введуть 5% мито на поставки соя-бобів та нафти зі Сполучених Штатів з наступного місяця і повернуть 25% мито на американські автомобілі з 15 грудня.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло, що президент Трамп пригрозив ввести нові 10% мита на імпортовані з Китаю товари. Пізніше президент США відклав введення мит на китайські товари.