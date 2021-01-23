Трамп вперше розповів про свої плани: ми щось зробимо, але не зараз

Фото: Дональд Трамп (flickr com gageskidmore)

Після того, як 45-й президент США Дональд Трамп залишив Білий дім у день інавгурації, він вперше звернувся до журналістів. Політик відповів на питання, що буде робити далі після закінчення свого президентського терміну.

Про це заявив Трамп, коли обідав з друзями у своєму гольф-клубі, пише Washington Examiner.



"Ми щось зробимо, але не зараз", - сказав колишній президент.

Потім увійшов помічник колишнього генерального директора і "швидко, але ввічливо" припинив спілкування.

"Це були його перші слова на адресу журналіста з тих пір, як він залишив Білий дім у середу і полетів у Флориду", - пише видання.

Декількома хвилинами раніше лідери демократів у Палаті представників заявили, що мають намір направити в сенат в понеділок статтю про імпічмент, в якій колишньому президенту будуть пред'явлені звинувачення в підбурюванні до повстання в Капітолії 6 січня, що загрожує надіям Трампа знову балотуватися на пост президента.

Нагадаємо, процес імпічменту 45-му президентові США Дональду Трампу в Сенаті розпочнеться 8 лютого.

РБК-Україна писало, що Трамп найняв юриста з Південної Кароліни Бутча Бауэрса, який буде представляти його інтереси в Сенаті по справі про імпічмент.