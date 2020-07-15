Трамп відмовився від торговельних переговорів з Китаєм

США не будуть вести переговори з Китаєм щодо другої частини торгової угоди між країнами. Президент Дональд Трамп в цьому не зацікавлений.

Про це повідомляє The Hill.

Трамп заявляв, що Китай повинен бути притягнутий до відповідальності за поширення вірусу.

"Я зараз не зацікавлений у переговорах з Китаєм. Ми уклали велику торгову угоду. Але як тільки вона була підписана, навіть чорнило ще не висохло, вони вразили нас чумою", - сказав він.

Нагадаємо, перша фаза торговельної угоди між державами була підписана в січні 2020 року. Проте вже в травні Трамп був готовий розірвати її, звинувативши Китай у тому, що він докладає недостатньо зусиль, щоб зупинити пандемію.

Перша фаза торгової угоди передбачає імпорт Китаєм американських сільгосптоварів на суму 36,5 млрд доларів в цьому році.

Зазначимо, лідер США заявляв, що торговельна угода з Китаєм тепер має другорядне значення через пандемію коронавірусу, погрожуючи новими тарифами Пекіну.