Трамп объявит чрезвычайное положение в энергетике, - Bloomberg

По данным источников издания, этот шаг должен стать одним из ряда действий, которые Трамп предпримет в течение нескольких часов после присяги 20 января, для выполнения предвыборных обещаний по увеличению внутреннего производства энергии.

Избранный президент готов провести политические изменения, которые позволят разрабатывать новые месторождения нефти и газа на федеральных землях, одновременно направляя отмену климатических норм эпохи Байдена

Хотя многие из исполнительных действий просто положат начало длительному процессу регулирования, они должны затронуть весь спектр энергетической отрасли США, от нефтяных месторождений до автосалонов. Они также подчеркивают решимость Трампа переориентировать политику федерального правительства на добычу нефти и газа, что является резким поворотом от усилий Байдена по ограничению ископаемого топлива.

Пока не ясно, как будет использоваться чрезвычайное положение в энергетике, хотя президент может задействовать особые полномочия по транспортировке сырой нефти и использовать полномочия для управления изменениями в способах производства и передачи электроэнергии.

В ходе предвыборной кампании Трамп обещал объявить чрезвычайное положение в сфере энергетики, заявив, что это необходимо для увеличения производства и удовлетворения растущего спроса из-за быстрого внедрения искусственного интеллекта.

"Мы собираемся использовать наши чрезвычайные полномочия, чтобы позволить странам, предпринимателям и людям с большими деньгами строить большие заводы, заводы ИИ, - сказал Трамп 19 января во время выступления на Capital One Arena. - Нам нужно вдвое больше энергии, чем у нас уже есть, и в итоге ее будет больше".

Согласно отчету Центра правосудия имени Бреннана, объявление чрезвычайного положения в стране позволяет президенту задействовать до 150 специальных полномочий, которые обычно предназначены для реагирования на ураганы, террористические атаки и другие непредвиденные события.