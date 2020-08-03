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Трамп пояснив зростання хворих на коронавірус у США

Вашингтон, Понеділок 03 серпня 2020 15:28
Трамп пояснив зростання хворих на коронавірус у США
Фото: Дональд Трамп (flickr.com lestudio1)
Автор: Роман Калиниченко

Трамп переконаний, що єдиною причиною зростання хворих є збільшення тестування на COVID-19

Сполучені Штати Америки впоралися з коронавірусом набагато краще, ніж інші країни. Нинішнє зростання випадків захворювання пов'язане зі збільшенням тестування.

Про це заявив американський президент Дональд Трамп в Twitter.

На його думку, антирекорди щодо числа щоденних заражень Штати встановлюють через масове тестування на наявність коронавірусу.

"Випадки ростуть через велику кількість тестувань. У багатьох з нашої країни справи йдуть добре. Відкрийте школи!", - написав Трамп.

Американський президент вважає, що США, за винятком Нью-Йорка і "декількох інших місць", впоралися з "китайським вірусом" набагато краще, ніж більшість країн світу.

"Багато з цих країн зараз переживають серйозну другу хвилю. Фейкові новини працюють понаднормово, щоб США (і я) виглядали якомога гірше", - переконаний Трамп.

Останні тижні кількість хворих коронавірусом в Штатах неухильно зростає. Так, два тижні тому був встановлений ​​найбільший щоденний приріст хворих на COVID-19: за добу заразилися майже 80 тисяч американців. Попередні два дні в Штатах спостерігається незначне зниження випадків інфікування.

Всього з початку пандемії коронавірусом захворіли 4,8 млн американців. Половина з них змогли одужати, ще 158 тисяч громадян померли.

Нагадаємо, про необхідність відновлення навчального процесу в США Трамп заявив ще на початку липня.

Одночасно з цим американський президент допустив можливість перенесення виборів через критичну ситуацію з коронавірусом, проте пізніше передумав.

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