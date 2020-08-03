Трамп объяснил рост заболевших коронавирусом в США

Фото: Дональд Трамп (flickr.com lestudio1)

Трамп убежден, что единственной причиной роста больных является увеличение тестирования на COVID-19

Соединенные Штаты Америки справились с коронавирусом намного лучше, чем остальные страны. Нынешний рост случаев заболевания связан с увеличением тестирования.

Об этом заявил американский президент Дональд Трамп в Twitter.

По его мнению, антирекорды по числу ежедневных заражений Штаты устанавливают из-за массового тестирования на наличие коронавируса.

"Случаи растут из-за большого количества тестирований. У многих из нашей страны дела идут хорошо. Откройте школы!", - написал Трамп.

Американский президент считает, что США, за исключением Нью-Йорка и "нескольких других мест", справились с "китайским вирусом" намного лучше большинства стран мира.

"Многие из этих стран сейчас переживают серьезную вторую волну. Фейковые новости работают сверхурочно, чтобы США (и я) выглядели как можно хуже", - убежден Трамп.

Последние недели число заболевших коронавирусом в Штатах неуклонно растет. Так, две недели назад был установлен самый большой ежедневный прирост больных COVID-19: за сутки заразились почти 80 тысяч американцев. Предыдущие два дня в Штатах наблюдается незначительное снижение случаев инфицирования.

Всего с начала пандемии коронавирусом заболели 4,8 млн американцев. Половина из них смогли выздороветь, еще 158 тысяч граждан скончались.

Напомним, о необходимости возобновления учебного процесса в США Трамп заявил еще в начале июля.

Одновременно с этим американский президент допустил возможность переноса выборов из-за критической ситуации с коронавирусом, однако позже передумал.