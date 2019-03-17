Трамп звинувачує Google в допомозі китайській армії

Фото: Дональд Трамп (Oliver Contreras-Pool/Getty Images)

Президент США заявляє, що корпорація Google допомагає військовим Китаю

Президент Сполучених Штатів Дональд Трамп звинуватив корпорацію Google в допомозі армії Китаю. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Twitter Трампа.

Він заявив, що Google "допомагає Китаю і їх військовим, але не США".

"Гарна новина полягає в тому, що Google допомагала шахраювати Хілларі Клінтон. І що з цього вийшло?", - написав президент США.

Трамп не пояснив, чому згадав корпорацію в одній зв'язці зі своєю суперницею на виборах в 2016 році.

Раніше глава об'єднаного комітету начальників штабів Збройних сил США Джозеф Данфорд на засіданні в Сенаті США сказав, що робота Google в Китаї "побічно приносить користь армії Китаю". Також нагадав, що корпорація скоротила свою співпрацю з Пентагоном.

Представник Google не став коментувати слова Данфорду, проте зазначив, що хоча корпорація і вийшла з декількох проектів Міноборони США, вона продовжує співпрацювати з відомством в окремих областях.

Нагадаємо, раніше в уряді США відзначили, що переговори Дональда Трампа і глави Китаю Сі Цзіньпіна щодо торговельної угоди переносяться з кінця березня на більш пізній термін.