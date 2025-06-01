Трамп неожиданно меняет руководителя NASA: почему миллиардер из окружения Маска оказался вне игры

Белый дом неожиданно решил отказаться от кандидатуры Джареда Айзекмана на должность главы NASA. Его должны были утвердить уже через несколько дней в Сенате, но администрация Трампа внезапно изменила планы.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на представительницу Белого дома Лиз Хьюстон, пишет Reuters.
Администрация Дональда Трампа неожиданно изменила курс в вопросе руководства NASA.
Так, за несколько дней до голосования в Сенате Белый дом отозвал кандидатуру миллиардера и коммерческого астронавта Джареда Айзекмана - давнего партнера Илона Маска.
В ближайшее время Трамп должен лично представить нового кандидата, который будет на 100% соответствовать доктрине "Америка превыше всего".
Джаред Айзекман - американский предприниматель, пилот и филантроп. Он стал широко известным после полета в космос как командир первой полностью гражданской миссии Inspiration4, осуществленной совместно с SpaceX в 2021 году.
Айзекман не имеет политического опыта.
Многие считали, что исключительно его связи с Маском сделали его перспективным кандидатом на пост главы NASA в глазах некоторых представителей администрации Дональда Трампа.
Айзекман давно поддерживает дружеские и деловые отношения с Илоном Маском. А как известно, компания SpaceX является одним из главных партнеров NASA в реализации космических миссий.
Таким образом, назначение Айзекмана могло усилить влияние частного сектора на космическую политику США.
Однако на этой неделе Илон Маск вышел из состава старших советников Дональда Трампа, и это могло изменить баланс сил в команде Трампа.
Сейчас Белый дом не объясняет причин отзыва кандидатуры Айзекмана.
Однако в СМИ появились предположения, что решение может быть связано:
Администрация Трампа в раздумьях, какое место NASA должно занимать в обороне и технологическом развитии США.
Трамп хотел бы больше внимания к национальной безопасности, независимости в космических программах и более тесного сотрудничества с частными компаниями - но только под четким контролем государства.
В ближайшие дни ожидается официальное заявление Дональда Трампа относительно нового кандидата.
Интерес к теме растет, ведь будущий руководитель NASA будет формировать космическую политику США в критический геополитический момент.
Ситуация вокруг Айзекмана четко продемонстрировала, что даже в области освоения космоса кадровые решения могут быть частью большой политической игры.
Напомним, что Трамп продвигает идею привлечения частного бизнеса к полетам на Марс - в новом бюджетном плане он предусмотрел поддержку пилотируемых миссий с участием коммерческих компаний.
Такой шаг совпадает с амбициями Илона Маска и указывает на намерение США усилить свое присутствие в космосе через государственно-частное партнерство.
Ранее Маск сообщал, что первая ракета на Марс отправится в конце 2026 года.
А первые люди могут быть отправлены на Красную планету уже через четыре года.