Трамп назвал несколько причин проигрыша республиканцев на выборах

Что Трамп считает причинами поражения республиканцев

По словам Трампа, американским избирателям не понравилась война с Ираном, а также резкое подорожание бензина, которое последовало за началом конфликта.

"Избирателям не понравилась война с Ираном и стремительный рост цен на бензин, который она вызвала", - заявил президент США.

При этом он вновь подчеркнул, что считает решение начать военную операцию против Ирана правильным. По его словам, действия США позволили ослабить военный потенциал страны и отбросить ее ядерную программу на много лет назад.

На вопрос, считает ли он оправданным решение об атаке на Иран, Трамп ответил: "Мой ответ - безусловно, да".

В то же время американский президент заявил, что не намерен начинать новую эскалацию и не видит для этого оснований.

Еще одной причиной неудачи республиканцев Трамп назвал недостаточную коммуникацию с избирателями. Он утверждает, что экономические показатели США "феноменальные", однако его администрации не удалось донести достижения до американцев.

"Думаю, была плохая коммуникация, возможно, с моей стороны, но я постоянно об этом говорил. Поэтому не знаю, сколько еще я могу об этом говорить", - отметил глава Белого дома.