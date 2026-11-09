RU

Новости
+
-

Новости Украины
Война в Украине
Экономика
Мир
Происшествия

Аналитика
+
-

Аналитика
Статьи
Интервью
Мнения

Политика

Бизнес
+
-

Бизнес
Экономика
Финансы
Авто
Tech
Энергетика
Белая экономика

Жизнь
+
-

Жизнь
Деньги
Изменения
Образование
Общество

Спорт
+
-

Спорт
Футбол
Баскетбол
Теннис
Бокс

Wave
+
-

Wave
Инсайдер
Стиль
Велнес
Культура
Путешествия
Вкус
Звезды

Styler
+
-

Styler
Люди
Тренды
Полезное
Вкусно
Гороскопы
Олешки Выборы в США Графики отключения света Война в Украине

Трамп назвал несколько причин проигрыша республиканцев на выборах

06:23 09.11.2026 Пн
2 мин
aimg Юлия Маловичко
Фото: президент США Дональд Трамп (Getty Images)

Президент США Дональд Трамп назвал причины поражения Республиканской партии на промежуточных выборах. Среди них - война с Ираном, рост цен на бензин, недостаточная коммуникация администрации с избирателями и жесткая иммиграционная политика.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на программу "60 минут" телеканала CBS News.

Что Трамп считает причинами поражения республиканцев

По словам Трампа, американским избирателям не понравилась война с Ираном, а также резкое подорожание бензина, которое последовало за началом конфликта.

"Избирателям не понравилась война с Ираном и стремительный рост цен на бензин, который она вызвала", - заявил президент США.

При этом он вновь подчеркнул, что считает решение начать военную операцию против Ирана правильным. По его словам, действия США позволили ослабить военный потенциал страны и отбросить ее ядерную программу на много лет назад.

На вопрос, считает ли он оправданным решение об атаке на Иран, Трамп ответил: "Мой ответ - безусловно, да".

В то же время американский президент заявил, что не намерен начинать новую эскалацию и не видит для этого оснований.

Еще одной причиной неудачи республиканцев Трамп назвал недостаточную коммуникацию с избирателями. Он утверждает, что экономические показатели США "феноменальные", однако его администрации не удалось донести достижения до американцев.

"Думаю, была плохая коммуникация, возможно, с моей стороны, но я постоянно об этом говорил. Поэтому не знаю, сколько еще я могу об этом говорить", - отметил глава Белого дома.

Как известно, выборы в Конгресс США 3 ноября 2026 года закончились разгромом Республиканской партии.

Какие сценарии для Украины вырисовываются после выборов – читайте в материале журналиста РБК-Украина Романа Кота.

Не упустите главное! Подпишитесь на наши обновления в Google!
Или читайте нас там, где вам удобно!
Больше по теме:
Соединенные Штаты АмерикиДональд Трамп