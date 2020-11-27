Трамп назвав умову для допуску Байдена в Білий дім

Президент США Дональд Трамп заявив, що Джо Байден зможе потрапити в Білий дім, якщо доведе законність набраних ним 80 мільйонів голосів виборців. Трамп вважає цей показник "смішним".

Про це президент США написав у Twitter.

Він зазначив, що Байден не зможе довести законність цієї кількості голосів через масову фальсифікації.

"Байден зможе увійти в Білий дім як президент тільки в тому випадку, якщо зможе довести, що його смішні "80 мільйонів голосів" не були отримані шахрайським шляхом або незаконно. Коли ви бачите, що сталося в Детройті, Атланті, Філадельфії та Мілвокі, масові фальсифікації виборів, у нього є велика нерозв'язна проблема", - написав Трамп.

Раніше президент США пообіцяв залишити свій пост, якщо колегія виборців проголосує за Байдена. При цьому він зазначив, що виборці "зроблять помилку", якщо проголосують таким чином.

У вівторок Дональд Трамп вперше виступив у Білому домі з моменту фактичного поразки на президентських виборах. Він привітав з високими показниками на фондовій біржі.