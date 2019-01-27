ru
ua
News
News
Новини України
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Вибори 2019
Новини компаній
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Інтерв'ю
Статті
Афіша
Новини шоу-бізнесу
Мода
Краса і здоров'я
Подорожі
Їжа
Культура
Кіно та ТБ
Стиль життя
Styler
Styler
Styler
Персона
Життя
Події
Війна
Потрібна допомога
Наука і техніка
Авто
Курйози
Тварини
Спорт
Наші автори
Статті

Трамп має намір побудувати стіну з Мексикою в будь-якому випадку

Новини » Політика    27.01.2019 - 23:19
Трамп має намір побудувати стіну з Мексикою в будь-якому випадку
Фото: Дональд Трамп (Mark Wilson/Getty Images)

У адміністраії Трампа не виключають поновлення "шатдауна"

Президент Сполучених Штатів Дональд Трамп має намір домогтися будівництва стіни на кордоні з Мексикою в будь-якому випадку навіть після завершення "шатдауну". Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на телеканал CNN.

Як повідомив виконуючий обов'язки глави апарату Білого дому Мік Малвейні, Трамп як і раніше сповнений рішучості знайти 5,7 млрд доларів на будівництво стіни. За його словами, "так чи інакше президент доб'ється забезпечення безпеки в південно-західній частині країни". Крім того, в Білому домі не виключають поновлення "шатдауну".

Малвейні вказав, що Трамп дуже розраховує побудувати стіну довжиною близько 240 миль. У Білому домі також є варіанти дій у разі, якщо введений президентом режим надзвичайного стану буде оскаржений в суді.

Нагадаємо, 26 січня президент США Дональд Трамп підписав законопроект, який надає можливість фінансового забезпечення американським федеральним відомствам до 15 лютого 2019 року. При цьому він не добився виділення грошей на будівництво.

Зазначимо, економіка США через "шатдаун" втратила щонайменше 6 мільярдів доларів.

Втрати економіки США через "шатдаун" оцінили в 6 млрд доларів Трамп призупинив "шатдаун" в США
Новини України Сполучені Штати АмерикиСтенаМексикаДональд Трамп
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся