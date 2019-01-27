Трамп має намір побудувати стіну з Мексикою в будь-якому випадку

Фото: Дональд Трамп (Mark Wilson/Getty Images)

У адміністраії Трампа не виключають поновлення "шатдауна"

Президент Сполучених Штатів Дональд Трамп має намір домогтися будівництва стіни на кордоні з Мексикою в будь-якому випадку навіть після завершення "шатдауну". Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на телеканал CNN.

Як повідомив виконуючий обов'язки глави апарату Білого дому Мік Малвейні, Трамп як і раніше сповнений рішучості знайти 5,7 млрд доларів на будівництво стіни. За його словами, "так чи інакше президент доб'ється забезпечення безпеки в південно-західній частині країни". Крім того, в Білому домі не виключають поновлення "шатдауну".

Малвейні вказав, що Трамп дуже розраховує побудувати стіну довжиною близько 240 миль. У Білому домі також є варіанти дій у разі, якщо введений президентом режим надзвичайного стану буде оскаржений в суді.

Нагадаємо, 26 січня президент США Дональд Трамп підписав законопроект, який надає можливість фінансового забезпечення американським федеральним відомствам до 15 лютого 2019 року. При цьому він не добився виділення грошей на будівництво.

Зазначимо, економіка США через "шатдаун" втратила щонайменше 6 мільярдів доларів.