Трамп распорядился вернуть паровые катапульты для самолетов на авианосцы

По словам источников, 13 августа Трамп подписал меморандум, который предусматривает измененияЮ которые будут включать в себя демонтаж электромагнитной катапультой системы, которая используется на авианосцах класса Gerald R. Ford.

В частности, решение предписывает ВМС перепроектировать четвертый корабль этого класса, который получит название Doris Miller, а также все остальные корабли. При этом первые три корабля серии сохранят электромагнитную систему EMALS.

Таким образом, Трамп выполняет данное им почти 10 лет назад обещание вернуться к паровой системе после того, как услышал похвалу от моряка во время посещения корабля в период первого президентского срока.

Однако с тех пор, как Трамп в интервью Time в 2017 году заявил, что приказал ВМС вернуться к паровой системе, высшее руководство ВМС и промышленности сопротивлялись этому шагу из-за огромных затрат на демонтаж электромагнитной системы, которая была неотъемлемой часть конструкции кораблей.

Стоит отметить, что электромагнитные катапульты EMALS должны были быть эффективнее и гибче, однако оказались сложными и дорогими в эксплуатации.

Помимо этого, меморандум содержит ряд других директив, направленных на улучшение технического обслуживания и ремонта подводных лодок, а также на привлечение иностранных инвестиций в американский судостроительный сектор, так как ВМС США стремятся увеличить численность своего флота.