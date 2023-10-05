Трамп может выдвинуть свою кандидатуру на должность спикера Палаты представителей, - Politico

"По словам республиканца, знакомого с внутренними дискуссиями, бывший президент Дональд Трамп рассматривает возможность визита в Капитолий на следующей неделе", - говорится в сообщении.

Отмечается, что там он готов выдвинуть себя в качестве кандидата в спикеры Палаты представителей.

Если это произойдет, Трампу придется поговорить с Республиканской партией в Палате представителей незадолго до выборов внутреннего спикера законодателей, которые должны состояться в среду.

Окончательное решение еще не принято. Республиканская партия в полном составе соберется во вторник на внутренний "форум кандидатов".

Такое может случиться впервые

Politico пишет, что пока неясно, будет ли Трамп баллотироваться на должность спикера. Для победы нужна почти единогласная поддержка Республиканской партии в Палате представителей, что является препятствием для скандального бывшего президента.

Один из его ближайших союзников, председатель судебной Палаты представителей Джим Джордан, уже участвует в гонке. Ранее он рассказывал, что на этой неделе обсуждал с Трампом свою кандидатуру на должность спикера.

Также издание уточняет, что Палата представителей никогда не выбирала спикера, который не был бы членом Конгресса, хотя технически это не является конституционным требованием.

С какими препятствиями может столкнуться Трамп

Трамп также может столкнуться с проблемами с собственными правилами конференции Республиканской партии. В них говорится о том, что член руководства Республиканской партии обязан уйти в отставку, если ему предъявлено обвинение в совершении уголовного преступления, за которое может быть назначено наказание в виде лишения свободы на два или более лет.

Однако бывший президент открыто заигрывал с идеей стать спикером Республиканской партии после падения Кевина Маккарти. И несколько членов, в том числе член палаты представителей Марджори Тейлор Грин (республиканец от штата Джорджия), поддержали эту идею.

Отставка Кевина Маккарти

Палата представителей США отправила в отставку спикера Кевина Маккарти. Как отметила Маркарова, отстранение конгрессмена Маккарти от должности спикера произошло на основании проекта резолюции, поданной представителем республиканцев конгрессменом Гейтцом.

Решения поддержали 216, из них 8 республиканцев и 208 демократов. Против проголосовали 210 республиканцев.

В настоящее время должность спикера Палаты представителей вакантна. Временно исполнять обязанности спикера будет республиканец Патрик МакГенри.