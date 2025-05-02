Трамп меняет карты. Почему в мирных переговорах внезапно вспомнили о Крыме

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По каким причинам вопрос Крыма появился на переговорах?

Как менялось военное значение Крыма для России в ходе агрессии против Украины?

Какова роль Крыма в российской информационной войне?

Как собственная пропаганда влияет на позицию российского руководства по Крыму?

Крым неожиданно оказался в центре внимания относительно переговоров о завершении российско-украинской войны. Причем в неприятном для Украины контексте.

Речь идет о де-юре признании оккупированного полуострова частью России – по крайней мере, Соединенными Штатами. Впервые подобный тезис появился на встрече 17 апреля в Париже, в "предложениях" по завершению войны, которые США передали Украине и ее европейским союзникам.

Впрочем, Украина всеми возможными каналами, как публично, так и непублично, объяснила американцам, что такая постановка вопроса для Киева категорически неприемлема. Поддержали это и европейцы. 22 апреля президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Киев не признает законность оккупации Крыма, поскольку это нарушает Конституцию страны. В ответ президент США Дональд Трамп написал в своем профиле в Truth Social: "Никто не просит Зеленского признать Крым российской территорией".

Как сообщают источники издания Axios в американской власти, Зеленский еще раз лично объяснил Трампу позицию Украины во время встречи в Ватикане. Однако уже на следующий день, 27 апреля, Трамп заявил, что, по его мнению, Зеленский готов отказаться от аннексированного РФ Крыма.

"О, я думаю, да", – сказал Трамп в ответ на вопрос о том, считает ли он, что Зеленский готов "отдать" полуостров.

Подобное поведение американцев можно рассматривать как их привычную переговорную тактику: попытаться постоянными повторами "заякорить" какую-то тему (в данном случае, "Крым надо признать российским"), чтобы другим участникам переговоров потом труднее было ее "сбить".

В свою очередь, российский министр иностранных дел Сергей Лавров в интервью изданию O Globo назвал международное признание не только Крыма, но и других захваченных регионов "императивом". Так что в этом вопросе точка точно не поставлена.

Военное значение Крыма

Существует целый ряд факторов, которые делают Крым важным для России. В силу своего географического положения он остается значимым для России в военном контексте. В то же время именно в этой сфере роль полуострова меняется едва ли не быстрее всего.

Еще начиная с ХІХ века, крымские военно-морские базы, прежде всего Севастополь, были важными для присутствия российского флота в Черном море. Впоследствии, в ХХ веке, к этому добавилась авиационная составляющая – на полуострове были размещены советские стратегические бомбардировщики Ту-22М и Ту-95. В этом случае важную роль играл тот факт, что рядом находились союзные Советскому союзу государства Восточной Европы.

Российские оккупанты у захваченного здания ВР Крыма (фото: Getty Images)

"Крым был "непотопляемым авианосцем" за счет того, что вокруг размещались Румыния, Болгария, которые были членами Варшавского договора. Потому что если самолет Ту-22 взлетает с крымского аэродрома, чтобы нанести в Средиземном море удары по американским авианосцам, например, ему на эшелон набора высоты надо было выйти где-то над центральной частью Румынии", – сказал изданию руководитель проектов безопасности Центра глобалистики "Стратегия XXI" Павел Лакийчук.

С распадом СССР этот фактор был нивелирован. Особенно, когда Румыния и Болгария присоединились к НАТО. Но поскольку дальность крылатых ракет, которые несут российские бомбардировщики, позволяет им работать с баз на материковой части России, Крым перестал быть для них пунктом базирования.

Однако после 2014 года полуостров превратился в плацдарм для нападения на южные регионы Украины. Начиная с 2017 года, Россия создала там наступательную группировку войск, которая была задействована в начале полномасштабного вторжения. Также была усилена военная инфраструктура на полуострове.

"Это большая территория для того, чтобы держать там оружие и средства противовоздушной обороны. И вообще, там есть аэродромы, с которых стартуют самолеты. Конечно, это пусковые установки для разного рода ракет. И также это Шахэды", – сказал РБК-Украина военный эксперт Алексей Гетьман.

Вместе с тем, роль Севастополя как военно-морской базы уменьшилась. Успешные украинские атаки уничтожили большую часть российского флота и военной инфраструктуры в Крыму. То, что осталось, РФ была вынуждена перебазировать подальше – в Новороссийск, Туапсе и Очамчиру в Абхазии.

"Вся ремонтная база – в Севастополе, все склады – в Севастополе, а это всегда является критической ошибкой. Все эти вещи должны быть рассредоточены. Как наши защитники начали наносить удары по Севастополю, обнаружили, что флот оттуда надо выводить", – отметил Лакийчук.

Однако время от времени российские военные суда таки вынуждены возвращаться в Севастополь, что дает Украине новые возможности для ударов.

"Севастополь остался такой себе ловушкой. В Новороссийске они там, в Туапсе, а ремонтироваться куда? Ремонтные предприятия все в Севастополе", – подчеркнул эксперт.

В случае перемирия Россия без сомнения попытается восстановить поврежденную морскую и авиационную инфраструктуру. Однако постоянные угрозы украинских ударов по крайней мере могут сделать базирование в Крыму некомфортным.

"Сакральная" важность Крыма

Для обоснования аннексии Крыма Россия еще задолго до 2014 года начала пропагандистскую кампанию. Она включает целый набор исторических нарративов о якобы исторических связях полуострова с Россией. В общем, все они завязаны на несколько исторических событий: Крещение князя Владимира Великого в Корсуне-Херсонесе XI века, аннексию Крыма в 1783 году, две обороны Севастополя – во время Крымской войны в 1853-1856 гг. и Второй мировой в 1941-1942 годах.

Однако об этих связях кремлевские историки заговорили только в последние десятилетия. Для рядовых россиян Крым долгое время был важным скорее с потребительской точки зрения: для отставных военных – "дачи у моря", для широких масс – дешевый отдых, пусть и не с лучшим сервисом.

"Крым стал для россиян сакральным только тогда, когда Украина отделилась от Советского союза. До этого там были исключительно такие эпизодические моменты, например, как Севастополь – город-герой. Но ничего больше, кроме этих двух осад Севастополя, сакрального для россиян там не было вообще", –сказал РБК-Украина историк, офицер ВСУ Александр Алферов.

При этом есть достаточно фактов, которые пропагандисты Кремля стараются не замечать, ведь они разрушают все их теоретические модели.

"Момент попадания Крыма в Россию через завоевание с нарушением международных конвенций, затем пребывание там огромного количества "нетитульно-конфессиональных людей", то есть не православных, а мусульман. Пребывание там огромного количества украинцев, – отметил Алферов, – В то же время это история о "белом" Крыме и Крыме Украинского Черноморского флота, история о депортации крымских татар. Это все является показателями того, что никогда Крым не был никаким сакральным местом для россиян".

Однако в определенной степени российское руководство стало заложником собственных нарративов и вынуждено их учитывать в своих действиях.

"До коллапса кремлевского режима россияне будут этот вопрос поднимать. Это часть их пропаганды и государствообразующего мифа. Но это миф, и они это прекрасно понимают", – сказал РБК-Украина эксперт Ассоциации "Реинтеграция Крыма", представитель президента Украины в Автономной Республике Крым в 2017-2018 гг. Борис Бабин.

Столкновения под здание ВР Крыма, 2014 год (фото: Getty Images)

Насколько Путин и его окружение верят в собственные нарративы, вопрос открытый. Но они точно являются важной частью их информационной политики внутри России и снаружи.

"Во-первых, это именно гипноз, который был создан. Во-вторых, российские власти не могут иначе говорить, потому что это их пропаганда, элемент, который должен быть обязательным. И понятно, что Крым – это одна из точек манипуляции. Также следует заметить, что сами россияне создают этот миф о Крыме для того, чтобы усилить хоть какие-то претензии к Украине", – отметил РБК-Украина Алферов.

Почему вспомнили о Крыме

В Кремле точно понимают, что на признание Крыма российским в любом виде не пойдут ни Украина, ни европейские страны. Прежде всего потому, что такой шаг может открыть настоящий ящик Пандоры.

Признание аннексии Крыма подорвало бы международное право, в частности принцип территориальной целостности государств. А это в свою очередь ослабило бы правовой порядок, установленный после Второй мировой войны. И в конце концов, могло бы спровоцировать авторитарные страны, такие как Китай или Турцию на территориальные претензии к своим более слабым соседям. Поэтому на практике требования России являются невыполнимыми.

"Это требования просто, чтобы сорвать переговоры и расписаться в собственной агрессивной сущности российского режима, потому что они противоречат международному праву. Так же можно требовать погасить солнце. И поэтому они их заявляют, прекрасно зная, что никто это даже серьезно обсуждать не будет", –сказал изданию Борис Бабин.

Похоже, это понимают не только европейские лидеры, но и реалистично настроенная часть окружения Трампа. Хотя судя по меняющимся заявлениям американского президента на эту тему, борьба за его позицию в Белом доме продолжается.

В этих условиях разговоры о признании Крыма, как ни странно, сыграли больше в пользу Украины, ведь подтверждают, что Путин не хочет мира. Однако настроенность США на скорейшее завершение войны, пусть и путем давления на Россию, может оставить крайне сложный вопрос Крыма вне предметных переговоров.

В таких условиях наиболее реалистичным выглядит сохранение нынешнего статуса Крыма и возвращение к политико-дипломатическим путям его возвращения уже после завершения российско-украинской войны. В конце концов, это тот сценарий, который предлагал президент Зеленский еще до полномасштабного вторжения.

При написании материала использовались публикации Axios, Reuters, CNN, Times, комментарии Алексея Гетьмана, Павла Лакийчука, Александра Алферова, Бориса Бабина.