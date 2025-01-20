Трамп намерен издать 100 указов сразу после инаугурации

"В течение нескольких часов после вступления в должность я подпишу десятки указов - около 100, если быть точным, - многие из которых я опишу в своем завтрашнем обращении", - сказал Трамп на прединаугурационном ужине.

По его словам, он не буде терять ни минуты, выполняя предвыборные обещания.

"Одним росчерком пера я отменю десятки разрушительных и радикальных указов и действий администрации Байдена, и к этому времени завтра все они станут недействительными", - добавил он.

Выступление Трампа состоялось 19 января в Национальном музее строительства перед аудиторией, состоящей из известных гостей, включая основателя Amazon Джеффа Безоса и генерального директора Tesla и SpaceX Илона Маска.

Ранее Financial Times сообщало, что в ЕС опасаются того, что Дональд Трамп после 20 января может отменить указы Джо Байдена о санкциях против Москвы. Брюссель обеспокоен тем, что Трамп может попытаться отменить решения своего предшественника просто потому, что их принял Байден, не особо задумываясь о последствиях

Чиновники США уже ввели меры, чтобы затруднить Трампу одностороннюю отмену некоторых санкций против России. Они переопределили несколько субъектов, требуя от президента уведомить Конгресс, если он планирует снять с них ограничения.