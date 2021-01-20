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Трамп наприкінці президентства розпорядився не депортувати венесуельців з США

Середа 20 січня 2021 04:59
Трамп наприкінці президентства розпорядився не депортувати венесуельців з США
Фото: Дональд Трамп (flickr com gageskidmore)
Автор: Инна Собора

Президент США Дональд Трамп у вівторок видав наказ припинити висилку венесуельців зі Сполучених Штатів на 18 місяців. Він мотивує це гуманітарною кризою у Венесуелі, який викликав потоки біженців.

Про це повідомляє Reuters.

У той же час, наказ не поширюється на венесуельців, які скоїли тяжкі злочини. Вони можуть бути вислані.

"Погіршується стан Венесуели, яке представляє постійну загрозу для національної безпеки безпеки і благополуччя американського народу, вимагає відстрочки висилки громадян Венесуели, що знаходяться в Сполучених Штатах", - сказав Трамп перед тим, як залишити Білий дім.

Раніше Трамп зменшив квоту США на прийом біженців.

РБК-Україна писало, що в ООН заявляли, що близько 3 млн мігрантів опинилися в скрутному становищі з-за обмежень, викликаних COVID-19 і закриттям кордонів. В Управлінні Верховного комісара ООН з прав людини зазначають, що ситуація з правами людини погіршилася.

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