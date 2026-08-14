Трамп прятался в грузовике с едой: СМИ раскрыли детали операции с самолетами в Анкаре

По данным издания, Израиль передал ЦРУ информацию о возможном иранском сговоре с целью убийства Трампа. В то же время, часть американских чиновников отнеслась к этим данным скептически и сомневалась как в их достоверности, так и в способности Ирана реализовать подобный план.

Перед поездкой Трампа американская разведка не выявила конкретных признаков нового плана покушения. В то же время, американские чиновники фиксировали постоянные призывы иранских деятелей к смерти президента США.

Также известно, что американская сторона получила информацию о том, что Иран знает, в какой гостинице в Анкаре остановился Трамп, а также имеет подробные сведения о передвижении его кортежа.

Среди возможных сценариев атаки рассматривалось использование переносного зенитного ракетного комплекса для поражения самолета президента.

В ходе саммита появилась дополнительная информация о возможной угрозе для самолета Air Force One со стороны ракеты, которую могли запустить с земли вблизи аэропорта.

Секретная служба США решила не игнорировать потенциальную угрозу.

Первоначально часть представителей безопасности предлагала досрочно вывезти Трампа из Турции. Однако президент решил придерживаться запланированного графика и провел встречи с мировыми лидерами, в частности, с президентом Украины Владимиром Зеленским.

После пресс-конференции Трамп отправился в аэропорт. Его настоящий маршрут решили скрыть.

Новый Boeing 747, подаренный Катаром и предназначенный для будущего использования как Air Force One, американские чиновники решили не использовать. Не подходил к этой цели и привычный президентский самолет.

Вместо этого Трампа посадили в белый грузовик для кейтеринга. Внутри автомобиля находились президент, его помощница Натали Харп, директор по операциям Овального кабинета Уолт Наута, руководитель кадрового подразделения Белого дома Дэн Скавино и агенты Секретной службы.

Грузовик проехал взлетной полосой 162 секунды, после чего Трамп пересел на военный самолет C-32A.

Тем временем на большом президентском самолете остались государственный секретарь Марко Рубио, министр финансов Скотт Бессент и другие высокопоставленные должностные лица администрации.

Многие находившиеся на борту сотрудники даже не знали, что Трампа там нет. Им приказали опустить шторы на иллюминаторах.

После этого самолет с президентом отправился к авиабазе Милденголл в Великобритании. Министр обороны США Пит Гегсет также находился на борту самолета.

Оба самолета сопровождали истребители, что свидетельствует о том, что американские военные рассматривали возможную угрозу президентскому борту крайне серьезно.

В Секретной службе не комментировали конкретные детали сделки, но заявили, что постоянно анализируют широкий спектр разведывательной информации для защиты президента.

После отъезда Трампа в Турции не обнаружили боевиков или других доказательств того, что конкретное ракетное покушение действительно готовилось.