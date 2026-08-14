Трамп прятался в грузовике с едой: СМИ раскрыли детали операции с самолетами в Анкаре

Президент США Дональд Трамп во время саммита НАТО в Турции тайно вывезли из аэропорта с помощью грузовика для кейтеринга, а затем пересадили на небольшой военный самолет.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на CNN.
По данным издания, Израиль передал ЦРУ информацию о возможном иранском сговоре с целью убийства Трампа. В то же время, часть американских чиновников отнеслась к этим данным скептически и сомневалась как в их достоверности, так и в способности Ирана реализовать подобный план.
Перед поездкой Трампа американская разведка не выявила конкретных признаков нового плана покушения. В то же время, американские чиновники фиксировали постоянные призывы иранских деятелей к смерти президента США.
Также известно, что американская сторона получила информацию о том, что Иран знает, в какой гостинице в Анкаре остановился Трамп, а также имеет подробные сведения о передвижении его кортежа.
Среди возможных сценариев атаки рассматривалось использование переносного зенитного ракетного комплекса для поражения самолета президента.
В ходе саммита появилась дополнительная информация о возможной угрозе для самолета Air Force One со стороны ракеты, которую могли запустить с земли вблизи аэропорта.
Секретная служба США решила не игнорировать потенциальную угрозу.
Первоначально часть представителей безопасности предлагала досрочно вывезти Трампа из Турции. Однако президент решил придерживаться запланированного графика и провел встречи с мировыми лидерами, в частности, с президентом Украины Владимиром Зеленским.
После пресс-конференции Трамп отправился в аэропорт. Его настоящий маршрут решили скрыть.
Новый Boeing 747, подаренный Катаром и предназначенный для будущего использования как Air Force One, американские чиновники решили не использовать. Не подходил к этой цели и привычный президентский самолет.
Вместо этого Трампа посадили в белый грузовик для кейтеринга. Внутри автомобиля находились президент, его помощница Натали Харп, директор по операциям Овального кабинета Уолт Наута, руководитель кадрового подразделения Белого дома Дэн Скавино и агенты Секретной службы.
Грузовик проехал взлетной полосой 162 секунды, после чего Трамп пересел на военный самолет C-32A.
Тем временем на большом президентском самолете остались государственный секретарь Марко Рубио, министр финансов Скотт Бессент и другие высокопоставленные должностные лица администрации.
Многие находившиеся на борту сотрудники даже не знали, что Трампа там нет. Им приказали опустить шторы на иллюминаторах.
После этого самолет с президентом отправился к авиабазе Милденголл в Великобритании. Министр обороны США Пит Гегсет также находился на борту самолета.
Оба самолета сопровождали истребители, что свидетельствует о том, что американские военные рассматривали возможную угрозу президентскому борту крайне серьезно.
В Секретной службе не комментировали конкретные детали сделки, но заявили, что постоянно анализируют широкий спектр разведывательной информации для защиты президента.
После отъезда Трампа в Турции не обнаружили боевиков или других доказательств того, что конкретное ракетное покушение действительно готовилось.
Напомним, 11 августа СМИ сообщили, что президента США Дональда Трампа тайно увезли из Турции на другом самолете. По данным журналистов, он пересел с президентского борта Air Force One с помощью фургона, обычно используемого для доставки еды.
Спецоперацию провели, чтобы якобы предотвратить возможное покушение на президента со стороны Ирана.
Впоследствии Трамп подтвердил, что при возвращении с июльского саммита НАТО в Анкаре тайно пересел на другой самолет. По его словам, решение приняла Секретная служба из-за возможной опасности.