Трамп хотел переговоров с Ираном, но не смогли "дозвониться в бункер аятолле", - Axios

По данным издания, Трамп и президент Турции Рэджеп Тайип Эрдоган пытались без лишнего шума организовать на этой неделе встречу с Ираном. Она должна была пройти в Стамбуле между высокопоставленными официальными лицами Вашингтона и Тегерана.

В частности, в понедельник во время встречи с лидерами G7 в Канаде, Трампу позвонил Эрдоган. Он предложил ему провести на следующий день в Стамбуле встречу между официальными представителями двух стран для изучения дипломатического решения войны Израиля и Ирана.

Трамп согласился и сообщил Эрдогану, что он готов отправить вице-президента США Джей Ди Вэнса и спецпредставителя Белого дома Стива Уиткоффа. Более того, глава Белого дома был готов лично отправится в Турцию, чтобы встретится с президентом Ирана Масудом Пезешкианом, если это было необходимо для заключения сделки.

Представитель Белого дома сообщил, что за несколько часов до звонка Эрдогана, Трамп получил "сигналы" от иранцев по другими неофициальным каналам, что они хотели встретиться. Чиновник отметил, что хоть личное участие Трампа и обсуждалось, но более серьезный план заключался в отправке Уиткоффа.

Источники рассказали, что после этого Эрдоган и глава МИД Турции Хакан Фидан пределам это предложение Пезешкиану и главе испанского МИД Аббасу Арагчи.

Согласно двум американским чиновникам, Пезешкиан и Арагчи пытались связаться с верховным лидером Ирана, чтобы получить его одобрение. Но Хаменеи, который скрывался из-за страха быть убитым Израилем, не был доступен.

Через несколько часов иранская сторона сообщила туркам, что не может получить одобрение Хаменеи. Затем Турция сообщила США, что встреча отменяется,

Вскоре после этого Трамп воспользовался Truth Social и опубликовал необычный пост с посланием Хаменеи.

"Иран должен был подписать "сделку", которую я им сказал подписать. Какой позор и пустая трата человеческой жизни. Проще говоря, Иран не может быть с ядерным оружием. Я повторял это снова и снова! Все должны немедленно эвакуировать Тегеран!" - написал Трамп.

Высокопоставленный представитель Белого дома заявил, что срыв переговоров не был единственной причиной публикации, и подчеркнул, что "прямой связи" нет.

Также официальные лица США отметили, что с тех пор, как сорвались переговоры Трамп и высокопоставленные чиновники Белого дома стали менее уверены в возможности дипломатического решения и более убеждены в том, что США придется присоединиться к войне для ликвидации иранской ядерной программы.