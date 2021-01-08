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Трамп хотів помилувати сам себе в останні дні президентства, - NYT

Автор: Инна Собора

Чинний президент США Дональд Трамп обговорював питання про помилування. Він хотів помилувати себе в останні дні свого президентства.

Про це повідомляє The New York Times.

протягом останніх тижнів Трамп обговорював це питання. Він запитував своїх радників, чи варто йому це робити і які будуть наслідки для нього з юридичної та політичної точок зору.

Крім того, Трамп розглядають можливість помилувань для своєї сім'ї, зокрема Дональда-молодшого, Еріка Трампа та Іванки Трамп. Також мова йшла про старшого радника Білого дому Джареде Кушнере, а також про особисте адвоката президента Рудольфа Джуліані.

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Видання пише, що інтерес Трампа до питання помилування виходить за рамки порожніх роздумів. Він довгий час стверджував, що має право помилувати себе, і його опитування думок помічників, є ознакою того, що він готується це зробити.

"Він також стає все більш переконаним у тому, що його передбачувані вороги будуть використовувати важелі правоохоронних органів, щоб переслідувати його після того, як він залишить свій пост", - йдеться в статті.

Ні один президент не помилував себе, тому законність майбутнього помилування ніколи не перевірялася в системі правосуддя. Однак у США побоюються, що президентське помилування може створити небезпечний прецедент для президентів, які в односторонньому порядку заявлять, що вони вище закону, і захистять себе від відповідальності за будь-які злочини, які вони скоїли на своєму посту.

Нагадаємо, спікер Конгресу хоче дострокового відходу Трампа. Пелосі закликала до дій віце-президента Майка Пенси за зміщення Трампа відповідно 25-й поправці до Конституції і заявила про готовність розпочати процедуру імпічменту.

РБК-Україна писало, що Трамп заявив, що мирно передати владу своєму наступнику Джо Байдену.

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