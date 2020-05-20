Трамп хоче знизити податок на зарплати

Фото: Дональд Трамп (facebook.com/WhiteHouse)

Білий дім розглядає можливі стимули для роботодавців, готових повертати виробництво в США

Президент США Дональд Трамп хоче побачити зниження податку на заробітну плату на 7,6%. Він сподівається, що такий крок допоможе пом'якшити американцям економічний збиток від пандемії коронавірусу.

Про це заявив економічний радник Білого дому Ларрі Кудлоу, повідомляє Reuters.

Він також зазначив, що Білий дім розглядає можливі стимули для роботодавців, які готові повертати виробництво в США.

"Ми запропонували податкові канікули з заробітної плати, щоб люди, які повертаються на роботу, отримували зниження податку на заробітну плату на 7,6%, щоб їхня зарплата після сплати податків підвищилася", - сказав Кудлоу.

Нагадаємо, віце-президент США Майк Пенс заявив, що всі штати почали запускати свою економіку після карантину через коронавірус.

Президент США Дональд Трамп очікує, що в третьому кварталі 2020 почнеться рух до відновлення економіки, оскільки все більше штатів знову відкриваються для бізнесу.

За словами міністра фінансів США Стівена Мнучина уряд вже вклав в економіку близько 3 трлн доларів стимулів.

Економіка США у першому кварталі скоротилася найшвидшими темпами з часів фінансової кризи 2008-2009 років. За попередніми даними міністерства торгівлі США, валовий внутрішній продукт впав на 4,8% в річному обчисленні за перший квартал 2020 року.

Автор: Надія Собенко