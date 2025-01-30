Трамп хочет уничтожать ракеты "космическими перехватчиками". СМИ узнали детали

СМИ узнали детали "Железного купола" для США. В частности, президент Дональд Трамп хочет уничтожать ракеты "космическими перехватчиками", но эта идея вряд ли реальна.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Washington Post

Так, в понедельник президент Дональд Трамп подписал указ о создании "Железного купола для Америки". Он приказал министру обороны Питу Хегсету в течение 60 дней представить план "противоракетного щита следующего поколения", который бы уничтожил "любое иностранное воздушное нападение на Родину", используя, среди прочих методов, "космические перехватчики" - сеть спутников с мощным лазерным оружием.

Как отметил аналитик безопасности Джо Сиринчоне, "нам (США, - ред) понадобится развернуть более 24,7 тысяч батарей Iron Dome, чтобы защитить 3,7 млн квадратных миль континентальной территории Соединенных Штатов", это бы стоило почти 2,5 трлн долларов и "даже не защитило бы Мар-а-Лаго от ракет, выпущенных с Багамских островов, примерно в 80 милях".

Как подчеркивает издание, несмотря на все технологические разработки за последние четыре десятилетия, строительство "щита противоракетной обороны над всей нашей страной", как обещано в платформе Республиканской партии до 2024 года, "не является более практичным. сегодня, чем в 1983 году".

"Существует нулевая возможность создания комплексной противоракетной обороны Соединенных Штатов в обозримом будущем", - сказал журналистам Джеймс Миллер, занимавший должность заместителя министра обороны в администрации бывшего президента США Барака Обамы.

Он добавил, что "многие исследования показали, что космические перехватчики имеют ценность, только если противник не предпринимает очевидных шагов для их победы".