Трамп хочет применить чрезвычайные полномочия по ИИ

Президент США Дональд Трамп заявил 25 января, что применит чрезвычайные полномочия для обеспечения работы искусственного интеллекта (ИИ). Он сказал журналистам, что Соединенные Штаты будут лидерами в этой области.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на CNN.
"Им нужна огромная энергия, им нужна электроэнергия на уровнях, которых никто никогда не видел раньше. И мы сможем это обеспечить. Мы будем использовать аварийное питание, чтобы давать это электричеств", - сказал он.
В то же время Трамп не назвал точных сроков действия чрезвычайных полномочий.
CNN отмечает, что это уже второй раз за неделю, когда президент США упоминает о таком плане. Первый раз было во время виртуального выступления на Всемирном экономическом форуме в Давосе, 23 января, где Трамп сказал, что электростанции должны иметь собственные мощности.
"Мы сделаем так, что у заводов будут собственные электрогенерирующие мощности, прикрепленные прямо к их заводу. Им не придется беспокоиться о коммунальных услугах", - заявил президент США.
Напомним, что 21 января Трамп сказал, что три ведущие компании сделают крупные инвестиции в инфраструктуру искусственного интеллекта. Речь шла о создании предприятия.
Трамп заявил, что компании станут партнерами и создадут совместное предприятие Stargate. Каждая из компаний вложит 100 млрд долларов инвестиций для начала, а в ближайшие годы планируют вложить до 500 млрд долларов.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.