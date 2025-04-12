Трамп хочет урезать финансирование NASA: под угрозой телескопы и миссии на Марс

Предложенный Трампом годовой бюджет для Национального управления по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) на 2026 год предусматривает почти двукратное сокращение финансирования научного направления агентства. В частности, предлагается прекратить финансирование других важных инициатив, таких как возвращение образцов грунта с Марса и запуск нового космического телескопа.

Предложение было направлено в NASA в четверг, 10 апреля, в рамках постоянного процесса согласования между федеральными агентствами и Управлением по вопросам бюджета Белого дома для финализации бюджетного запроса Трампа на 2026 год.

Издание напомнило, что агентство получило бюджетный запрос только на следующий день после того, как кандидат Трампа на должность руководителя NASA - миллиардер, предприниматель и инвестор миссий SpaceX Джаред Айзекман - заявил, что агентство должно иметь возможность одновременно реализовывать программы высадки людей на Луну и Марс. Он отметил, что Трамп стремится начать новую золотую эпоху науки и открытий.

"Я увлечен наукой и ничего не желаю больше, чем продолжать наблюдать за тем, как NASA пытается раскрыть тайны Вселенной", - сказал Айзекман американским сенаторам во время слушаний по его утверждению в должности в Вашингтоне.

Изучение Земли и телескопы

Проект бюджета предлагает сократить примерно 3,9 млрд долларов для всего научного директората NASA, что значительно меньше 7,3 млрд долларов, выделенных этому подразделению в 2024 финансовом году.

Согласно документу, с которым ознакомилось агентство Bloomberg, бюджетный запрос предусматривает более чем 50% сокращение миссий агентства по изучению Земли и почти 70% сокращение отдела астрофизики агентства, по сравнению с принятым бюджетом на 2024 год. Другие научные отделы также подвергнутся существенным сокращениям.

Представитель NASA подтвердил, что агентство получило предварительный бюджетный запрос на 2026 финансовый год и начало процесс рассмотрения, но не подтвердил конкретные цифры.

Кроме того, в проекте бюджета предлагается продолжить финансирование космических телескопов "Хаббл" и "Джеймс Уэбб", которые размещены и функционируют в космосе.

Однако в документе не предусматривается финансирование других телескопов, что указывает на возможную отмену запуска нового космического телескопа имени Нэнси Роман - мощной обсерватории, разработанной для изучения эволюции галактик, звезд и далеких планет.

Ожидалось, что телескоп имени Роман будет запущен к маю 2027 года, а общий бюджет миссии составит 4,3 млрд долларов. Однако сейчас он уже собран и проходит испытания в Центре космических полетов NASA имени Годдарда, что позволяет запустить его уже осенью 2026 года.

Исследование Марса

В предложенном бюджетном запросе также не предусмотрено четкого финансирования для инициативы NASA по возвращению образцов грунта с Марса. Эта программа началась с запуска марсохода Perseverance, который уже собирает образцы почвы Красной планеты с февраля 2021 года.

Однако в 2024 году NASA признало, что расходы на разработку остального оборудования для возвращения этих образцов существенно превышают запланированный бюджет и испытывают существенные задержки.

Для решения проблемы, агентство обратилось к коммерческой космической индустрии и другим учреждениям с запросом на представление предложений по более эффективному выполнению программы. В январе NASA объявило, что планирует определиться с окончательным вариантом реализации программы во второй половине 2026 года.

По данным Bloomberg, бюджетный запрос также предусматривает существенные сокращения финансирования подразделений NASA по планетологии и гелиофизике, что может привести к отмене программ, которые сейчас разрабатываются или уже функционируют в космосе.

После получения NASA предварительного варианта бюджетного запроса, агентство должно предоставить свои замечания по предложенным изменениям в Управление по вопросам бюджета Белого дома, прежде чем окончательный вариант будет обнародован позже в этом году. Однако окончательное решение об утверждении предложенных изменений в бюджет на 2026 год будет принимать Конгресс США.