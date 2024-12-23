Трамп хочет назначить Эндрю Пика старшим директором по вопросам Европы и Евразии
Новоизбранный президент США Дональд Трамп вероятно определился с кандидатурой директора по вопросам Европы и Евразии в Совете национальной безопасности Белого дома. Им может стать Эндрю Пик.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Politco.
Как пишет издание, новоизбранный президент США Дональд Трамп планирует назначить Эндрю Пика старшим директором по вопросам Европы и Евразии в СНБ. Однако это еще не окончательное решение.
Что известно об Эндрю Пике
Пик является "ветераном" команды Трампа. В 2017-2019 он занимал должность заместителя помощника госсекретаря по Ираку и Ирану.
В 2019-2020 годах был советником Трампа по вопросам России. Но на этой должности Пик продержался всего три месяца и был уволен после начатого против него расследования.
Кандидаты Трампа в силовой блок США
Напомним, в ноябре, сразу же после победы на выборах, Трамп заявил о намерении выдвинуть на должность нового министра обороны США ведущего телеканала Fox News и ветерана армии Пита Хегсета.
Также советником по национальной безопасности, Трамп официально назначил представителя от Республиканской партии Майка Волтца.
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