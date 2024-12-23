Трамп хочет назначить Эндрю Пика старшим директором по вопросам Европы и Евразии

Новоизбранный президент США Дональд Трамп вероятно определился с кандидатурой директора по вопросам Европы и Евразии в Совете национальной безопасности Белого дома. Им может стать Эндрю Пик.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Politco .

Как пишет издание, новоизбранный президент США Дональд Трамп планирует назначить Эндрю Пика старшим директором по вопросам Европы и Евразии в СНБ. Однако это еще не окончательное решение.

Что известно об Эндрю Пике

Пик является "ветераном" команды Трампа. В 2017-2019 он занимал должность заместителя помощника госсекретаря по Ираку и Ирану.

В 2019-2020 годах был советником Трампа по вопросам России. Но на этой должности Пик продержался всего три месяца и был уволен после начатого против него расследования.

Кандидаты Трампа в силовой блок США

Напомним, в ноябре, сразу же после победы на выборах, Трамп заявил о намерении выдвинуть на должность нового министра обороны США ведущего телеканала Fox News и ветерана армии Пита Хегсета.