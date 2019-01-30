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Трамп і Гуайдо домовилися підтримувати регулярний контакт

Новини » Політика    30.01.2019 - 18:14
Трамп і Гуайдо домовилися підтримувати регулярний контакт
Фото: Хуан Гуайдо (gettyimages.com)

Трамп привітав Гуайдо з початком президентства

Президент США Дональд Трамп провів телефонну розмову з лідером опозиції Венесуели і спікером Національної асамблеї Хуаном Гуайдо, який проголосив себе тимчасовим президентом країни. Про це повідомила прес-секретар Білого дому Сара Сандерс, передає РБК-Україна з посиланням на Reuters.

У ході бесіди сторони домовилися підтримувати зв'язок на тлі нових запланованих акцій протесту і відновлювати відносини. За словами Сандерс, Трамп поговорив з Гуайдо, щоб показати свою рішучу підтримку боротьби за відновлення демократії.

Крім того, Трамп привітав Гуайдо з "історичним вступом на посаду президента".

У свою чергу Гуайдо висловив вдячність Трампу.

"Вдячний президентові США Дональду Трампу за його дзвінок, під час якого він підтвердив, що повністю підтримує нашу демократичну роботу, що необхідно направити гуманітарну допомогу і що його адміністрація визнає нас в якості законного уряду", - написав Гуайдо в Twitter.

Нагадаємо, США дозволили лідеру венесуельської опозиції отримати контроль над деякими активами її уряду і центробанку.

 

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