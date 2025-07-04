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Трамп готовит тарифы: доллар теряет позиции перед дедлайном 9 июля

США, Пятница 04 июля 2025 11:42
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Трамп готовит тарифы: доллар теряет позиции перед дедлайном 9 июля Фото: доллар упал к мировым валютам 4 июля (Getty Images)
Автор: Александр Белоус

Американский доллар упал после одобрения в Конгрессе законопроекта Дональда Трампа о налогах и расходах. Дополнительное давление на валюту оказывает приближающийся дедлайн по введению новых пошлин 9 июля.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Индекс доллара к мировым валютам снизился 4 июля на 0,1% до 96,93, евро вырос до 1,1775 доллара. Индекс доллара движется ко второму недельному снижению подряд на фоне растущих опасений по поводу финансовой устойчивости США.

Налоговая реформа и рост госдолга

Палата представителей США, где доминируют республиканцы, одобрила законопроект Трампа, прозванный "Великий прекрасный закон". По оценкам, он увеличит национальный долг на 3,4 триллиона долларов, доведя его до 36,2 триллиона. Президент Трамп планирует подписать документ в пятницу.

Торговые переговоры

Поскольку в США празднуется День независимости, всеобщее внимание переключается на установленный Трампом крайний срок 9 июля, когда вступят в силу масштабные пошлины для таких стран, как Япония, которые еще не заключили торговые соглашения.

Трамп заявил, что 4 июля многие страны получат письма с указанием ставок пошлин, с которыми им придется столкнуться. Это ознаменует собой переход от прежних обещаний о подписании индивидуальных соглашений с торговыми партнерами.

Глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что блок единой валюты стремится к торговому соглашению "в принципе" с США до крайнего срока. Япония, которая в последнее время была объектом гнева Трампа, как сообщается, снова отправляет своего главного торгового переговорщика в США уже в эти выходные.

Реакция валютных рынков

Индекс доллара показал худшую первую половину года с 1973 года, поскольку хаотичное введение Трампом тарифов вызвало опасения по поводу экономики США и безопасности казначейских облигаций.
Трамп готовит тарифы: доллар теряет позиции перед дедлайном 9 июля

Американская валюта упала до самого низкого уровня за последние три года по отношению к евро и британскому фунту в начале недели.

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