Трамп готовит "тройное давление" на ЕС из-за Украины, обороны и пошлин: FT узнало подробности

Европейские правительства входят в пять недель решающих переговоров с президентом США Дональдом Трампом, которые могут изменить все: от помощи Украине до будущего НАТО и торговли между США и ЕС.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Financial Times.
Как выяснило FT, чиновники в Брюсселе считают, что Трамп готов использовать каждую тему обороны, торговли или поддержки Украины - как разменную монету. Все это может обернуться для Европы "идеальным штормом".
В ЕС серьезно рассматривают сценарии, которые еще год назад казались нереалистичными.
Среди них - полное сворачивание военной помощи Украине, выход США из европейских оборонных обязательств и торговая война, которая может разрушить рост экономики на континенте.
"Эти дискуссии просто сюрреалистичны. Ответ на все большие проблемы, с которыми мы сталкиваемся: Америка. А Америка должна быть нашим ближайшим союзником", - сказал один из чиновников ЕС.
Как пишет издание, европейские лидеры оказались в ситуации, когда один неверный шаг или неосторожное слово могут привести к катастрофе одновременно в трех ключевых направлениях: оборона, безопасность и экономика.
Первый раунд переговоров пройдет уже через 11 дней на саммите G7 в Канаде. Там Европа попытается добиться от Трампа четкого заявления о поддержке Украины и санкций против России.
Но в Брюсселе опасаются, что президент США взамен будет продвигать идею мирного соглашения, которое ослабит Киев.
После этого лидеры НАТО соберутся в Гааге. Европа будет пытаться убедить Трампа не выводить войска с континента и не сокращать присутствие США. А еще через день - саммит ЕС в Брюсселе, где стороны будут пытаться избежать 50% пошлин на европейский экспорт в США.
И хотя Франция активно продвигает идею "независимой Европы", в частных разговорах дипломаты признают: регион сейчас слишком уязвим и не имеет общей стратегии.
Колебания Трампа в вопросах тарифов, его критика союзников по НАТО и непредсказуемость в отношении Путина оставляют европейцев без четких ориентиров.
Президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен уже предупредила: не стоит надеяться, что "буря пройдет сама собой".
"Что все вернется к тому, как было раньше: если бы только закончилась война, или было заключено тарифное соглашение, или следующие выборы имели другой результат. Нет, этого не произойдет", - заявила она.
Напомним, что Великобритания и Франция готовятся к новому формату поддержки Украины. На фоне опасений относительно возможного выхода Дональда Трампа из переговорного процесса, европейские союзники сосредотачиваются на долгосрочной обороне Киева без участия США.
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