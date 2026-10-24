Трамп готовит новое смягчение санкций против России, - Kyiv Independent

Администрация Трампа предлагает России экономические выгоды в надежде убедить Москву прекратить войну против Украины.

И теперь украинские чиновники опасаются, что США могут рассмотреть возможность заключения соглашения по российской отрасли удобрений.

Как отмечает издание, сама отрасль напрямую не подпадает под санкции США - Вашингтон не вводил прямых санкций в отношении российских удобрений и не запрещал их импорт.

Однако, как отметил один высокопоставленный украинский чиновник, такое потенциальное соглашение может предусматривать снятие ограничений со связанных с отраслью судов, компаний, банков и физических лиц.

Россия уже давно добивается смягчения ограничений, влияющих на экспорт сельскохозяйственной продукции, утверждая, что банковские, страховые и транспортные барьеры ограничивают ее доступ к рынкам.

Москва поднимала этот вопрос во время переговоров по Черноморской зерновой инициативе еще в 2022 году, но западные правительства утверждали, что экспорт российских пищевых продуктов и удобрений не подлежал прямым санкциям.

"История с удобрениями достаточно древняя, и россияне пытались ее протолкнуть уже давно. Они всегда лоббировали отказ от удобрений в контактах с американцами и европейцами. На самом деле они вышли из Черноморской зерновой инициативы из-за отсутствия прогресса в вопросе удобрений", - сказал представитель украинской разведки.

Теперь украинские чиновники опасаются, что Вашингтон может быть готов предложить Москве уступки по вопросу, который она пыталась решить годами.

В то же время пока неизвестны потенциальные детали соглашения по удобрениям. Источники не назвали никаких конкретных санкций, которые Вашингтон может отменить.