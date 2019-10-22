Трамп готовий до застосування військової сили проти Туреччини, - Держдепартамент

Президент Сполучених Штатів Дональд Трамп готовий до застосування військової сили проти Туреччини "у разі необхідності". Про це заявив держсекретар Майк Помпео в інтерв'ю американським ЗМІ, передає РБК-Україна з посиланням на CNBC.

При цьому Помпео відмовився конкретно вказати, які саме дії Туреччини викличуть військову відповідь з боку США. Він сказав, що не хоче заважати "президентського рішення про те, взяти на себе грандіозне зобов'язання використовувати американську військову міць".

"У війні ми надаємо перевагу миру. Але у випадку події, при якій знадобляться військові дії, президент Трамп повністю готовий їх робити", - сказав Помпео.

Нагадаємо, 21 жовтня президент США Дональд Трамп заявив, що американські війська залишають зону бойових дій на північному сході Сирії. За його словами, в даний момент в зоні проведення турецької військової операції в Сирії немає жодного американського військового.

Військова операція Туреччини на північному сході Сирії проти курдів під назвою

"Джерело свободи" почалася 9 жовтня. США, котрі є союзниками курдів, почали виведення своїх військ з регіону, при цьому засудили дії Туреччини і ввели проти неї економічні санкції.