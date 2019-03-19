Трамп допустив вступ Бразилії в НАТО

Також Трамп підтримав бажання Бразилії на вступ в Організацію економічного співробітництва та розвитку
США розглядають можливість членства Бразилії в НАТО або іншому альянсі. Про це заявив президент Сполучених Штатів Дональд Трамп, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.
Трамп також підтримує бажання цієї країни на вступ в Організацію економічного співробітництва та розвитку.
"Ми дуже серйозно розглядаємо це, чи то НАТО, чи щось інше, що пов'язане з союзом", - сказав Трамп на зустрічі з президентом Бразилії Жаиром Болсонару у Вашингтоні.
За його словами, відносини між США і Бразилією "ніколи не були настільки близькими".
Нагадаємо, раніше Трамп заявляв, що США і Бразилія будуть тісно співпрацювати у сферах торгівлі та оборони. Лідер США провів телефонну розмову з новообраним президентом Бразилії Жаиром Болсонару.
Як відомо, в НАТО входить 29 країн, розташованих в Європі. Крім європейських країн в блок входять дві країни Північної Америки - США і Канада. Однак існує термін основний союзник поза НАТО, яким позначають держави, що підтримують США, але не входять у цей військовий блок.