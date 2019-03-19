Трамп допустив вступ Бразилії в НАТО

Фото: Дональд Трамп (twitter.com/realDonaldTrump)

Також Трамп підтримав бажання Бразилії на вступ в Організацію економічного співробітництва та розвитку

США розглядають можливість членства Бразилії в НАТО або іншому альянсі. Про це заявив президент Сполучених Штатів Дональд Трамп, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Трамп також підтримує бажання цієї країни на вступ в Організацію економічного співробітництва та розвитку.

"Ми дуже серйозно розглядаємо це, чи то НАТО, чи щось інше, що пов'язане з союзом", - сказав Трамп на зустрічі з президентом Бразилії Жаиром Болсонару у Вашингтоні.

За його словами, відносини між США і Бразилією "ніколи не були настільки близькими".

Нагадаємо, раніше Трамп заявляв, що США і Бразилія будуть тісно співпрацювати у сферах торгівлі та оборони. Лідер США провів телефонну розмову з новообраним президентом Бразилії Жаиром Болсонару.

Як відомо, в НАТО входить 29 країн, розташованих в Європі. Крім європейських країн в блок входять дві країни Північної Америки - США і Канада. Однак існує термін основний союзник поза НАТО, яким позначають держави, що підтримують США, але не входять у цей військовий блок.