Трамп дал необычное обещание избирателям в Пенсильвании

Вчера кандидат в президенты США Дональд Трамп провел митинг в Батлере, штат Пенсильвания, где летом на него было совершено покушение. Выступая на сцене он пообещал, что США полетят на Марс.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Sky News.
Обещание Трампа прозвучало после того, как на сцену вышел основатель Tesla и SpaseX, а также владелец соцсети Х - Илон Маск. В частности, бывший президент США пообещал, что США "достигнут Марса" до конца его второго срока, если он будет переизбран на пост главы государства.
"Мы высадимся на Марс до конца моего президентского срока. У нас будет мировое первенство в исследовании космоса. Спасибо тебе, Илон", - цитируют Трампа ряд других СМИ.
Отметим, что Трамп провел митинг городе Батлер, где на него в июле этого года было совершено покушение. Тогда в результате стрельбы бывшему президенту прострелили правое ухо.
Добавим, что в ходе выступления с Трампом миллиардер Илон Маск, очевидно намекая на Джо Байдена, сказал, что ранее в США был один кандидат в президенты, который не мог подняться на один пролет по лестнице, а другой (намекая на Трампа) размахивал кулаками после того, как в него выстрелили.
Помимо того, что дальше он спросил американцев, кого они хотят видеть президентом, Маск напрямую сказал о необходимости победы республиканца. По его словам, Трамп "должен победить, чтобы сохранить Конституцию" и "демократию в Америке".
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.