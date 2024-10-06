Трамп дал необычное обещание избирателям в Пенсильвании

Обещание Трампа прозвучало после того, как на сцену вышел основатель Tesla и SpaseX, а также владелец соцсети Х - Илон Маск. В частности, бывший президент США пообещал, что США "достигнут Марса" до конца его второго срока, если он будет переизбран на пост главы государства.

"Мы высадимся на Марс до конца моего президентского срока. У нас будет мировое первенство в исследовании космоса. Спасибо тебе, Илон", - цитируют Трампа ряд других СМИ.

Отметим, что Трамп провел митинг городе Батлер, где на него в июле этого года было совершено покушение. Тогда в результате стрельбы бывшему президенту прострелили правое ухо.