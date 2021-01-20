Трамп за годину до інавгурації Байдена продав ОАЕ півсотні F-35, - Reuters

Адміністрація вже колишнього президента США Дональда Трампа за годину до інавгурації Джо Байдена підписала з Об'єднаними Арабськими Еміратами військову угоду. ОАЕ замовили 50 американських винищувачів

Про це повідомило агентство Reuters з посиланням на власні джерела.

Укладена угода дала ОАЕ шанс ухвалити узгоджений графік поставок та конфігурацію літаків, одночасно оформивши заяву на закупівлю. Хоча угоду уклали ще за президентства Трампа, його наступник Байден планує переглянути домовленості.

За словами співрозмовників агентства, угоду планували підписати ще в грудні, але через невизначеність термінів поставок, вартості літаків та інших нюансів, переговори затягнулися до січня.

Зазначається, що остаточна дата поставок в ОАЕ реактивних винищувачів

Як пише Reuters, адміністрація Трампа обіцяла ОАЕ шанс на контракт на новітні винищувачі

Нагадаємо, сьогодні Трамп помилував бізнесмена Альберта Пірро. Указ про помилування був виданий вже під час інавгурації Байдена.

До цього Трамп помилував ще понад 70 людей. До більшості з них була застосована міра - пом'якшення покарання.