Трагикомедия в России объясняет, почему Украина не ведет переговоры с Москвой, - Подоляк

Он подчеркнул, что Украина не видит смысла вести переговоры с кремлевским режимом, потому что российский диктатор Владимир Путин теряет власть.

"Простой вопрос: а с кем там можно о чем-то говорить, если у главного субъекта власть буквально ускользает из рук, как песок сквозь пальцы, а о стратегическом военном командовании вытирают ноги все, кому не лень? Этой шайке уже недолго существовать: в доме нет хозяина", - отметил советник главы ОП.

По мнению Подоляка, ситуация в России сейчас шаткая и неконтролируемая, а власть Кремля может развалиться.

"... шаткая конструкция держится по инерции и на честном слове. Тем временем синоптики прогнозируют новые порывы ветра", - добавил он.

Неудачная попытка Пригожина

Вчера главарь ЧВК "Вагнера" Евгений Пригожин попытался поднять бунт в России и открыто выступил против руководства РФ. Его боевики отправились в Москву, за день прошли Ростов, Воронеж и уже заходили в Липецкую область.

Однако бунт завершился неожиданно после переговоров Пригожина и самопровозглашенного президента Беларуси Лукашенко. Главарь "вагнеровцев" остановил своих наемников, а сам сбежал в Беларусь.

Детальнее о попытке бунта Пригожина и "вагнеровцев" - читайте в материале РБК-Украина.

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