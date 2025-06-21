Трафик вырос на 25%: ГПСУ назвала наиболее загруженные пункты пропуска на границе с Польшей

В летний период в пунктах пропуска "Шегини" и "Краковец" на границе с Польшей наблюдается существенный рост пассажиропотока.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу ГПСУ.
"Трафик через пункты пропуска во Львовской области вырос на 25%, а уже в ближайшее время ожидается увеличение до 40%. Особенно интенсивным является движение в выходные дни", - отметили в ГПСУ.
Сообщается, что по состоянию на сегодня в пунктах пропуска "Шегини" и "Краковец" на выезд из Украины в очереди находится соответственно 65 и 80 автомобилей. Ситуацию в пункте пропуска "Шегини" также осложняют также масштабные ремонтные работы с украинской стороны.
"Менее загруженными остаются пункты пропуска "Грушев", "Угринов" и "Рава-Русская". Наименьшая нагрузка сейчас в "Нижанковичах" и "Смильнице", - добавили в Пограничной службе.
Пограничники также напомнили, что для эффективного планирования маршрута путешествия существует сервис проверки загруженности пунктов пропуска на странице Западного регионального управления ГПСУ.
Напомним, ранее сообщалось, что на словацко-украинском автомобильном пограничном переходе "Убля - Малый Березный" с 19 по 25 июня 2025 года будет временно ограничено движение в связи с техническим обслуживанием распределительной системы.
По данным словацких таможенников, в указанные дни с 08:00 до 18:00 процесс оформления на этом КПП будет временно ограничен или приостановлен.
Словацкая сторона просит водителей, велосипедистов и пешеходов быть особенно осторожными при пересечении государственной границы и следовать указаниям финансовой администрации и полицейских, которые дежурят.
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