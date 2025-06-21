Трафик вырос на 25%: ГПСУ назвала наиболее загруженные пункты пропуска на границе с Польшей

"Трафик через пункты пропуска во Львовской области вырос на 25%, а уже в ближайшее время ожидается увеличение до 40%. Особенно интенсивным является движение в выходные дни", - отметили в ГПСУ.

Сообщается, что по состоянию на сегодня в пунктах пропуска "Шегини" и "Краковец" на выезд из Украины в очереди находится соответственно 65 и 80 автомобилей. Ситуацию в пункте пропуска "Шегини" также осложняют также масштабные ремонтные работы с украинской стороны.

"Менее загруженными остаются пункты пропуска "Грушев", "Угринов" и "Рава-Русская". Наименьшая нагрузка сейчас в "Нижанковичах" и "Смильнице", - добавили в Пограничной службе.

Пограничники также напомнили, что для эффективного планирования маршрута путешествия существует сервис проверки загруженности пунктов пропуска на странице Западного регионального управления ГПСУ.