Tradernet від "Фрідом Фінанс Україна" надасть доступ до "Української біржі"

В Україні 16 грудня запрацювала платформа для інтернет-трейдингу від "Фрідом Фінанс Україна" - компанія першою на фондовому ринку відновила для своїх клієнтів доступ до торгової системи "Української біржі". Про це повідомляє РБК-Україна.

Як повідомили в компанії, платформа дозволить комфортно купувати або продавати українські цінні папери, не виходячи з будинку, що підвищить ліквідність українського ринку цінних паперів і поверне інтерес інвесторів до українських емітентів.

Інтернет-платформа Tradernet синхронізована з торговою системою "Української біржі" через спеціальний шлюз, який працює у відповідності з міжнародним протоколом FIX (Financial Information eXchange) - брокери в онлайн-режимі зможуть займатися біржовими торгами, а інформаційні агентства отримувати інформацію про ціни. Тестування платформи тривало з листопада. Специфікація повідомлень, які підтримує FIХ, доступна за посиланням.

"Інвестори давно чекають оновлення технології інтернет-трейдингу в Україні. Ми вітаємо колектив "Фрідом Фінанс Україна" - вони зробили змістовну роботу, і дуже сподіваємося, що цей приклад найближчим часом надихне інших учасників фондового ринку", - коментує Олексій Сухоруков, директор з розвитку АТ "Українська біржа".

"Останні півтора роки ми спостерігаємо накопичення відкладеного попиту на доступ до біржових торгів через інтернет-трейдинг. Цю послугу чекають, в першу чергу, приватні інвестори. Її відновлення істотно пожвавить активність на ринку, що підвищить його привабливість для іноземних інвесторів. В перспективі декількох найближчих років я очікую значного збільшення кількості зареєстрованих на біржі рахунків", - зазначає Марина Машковська, генеральний директор ТОВ "Фрідом Фінанс Україна".

Нагадаємо, раніше акції холдингу FREEDOM HOLDING CORP пройшли лістинг на американській фондовій біржі NASDAQ (тікер-код FRHC).

ТОВ "Фрідом Фінанс Україна" входить до складу холдингу FREEDOM HOLDING CORP. (США), брокери якого надають клієнтам доступ до світових фондових ринків. Компанія входить в ТОП-5 торговців на фондовому ринку України, має 12 філій, штат - понад 100 людей.

"Українська біржа" - провідний організований ринок акцій і строкових контрактів в Україні. Торги на біржі стартували в березні 2009 року. З перших місяців існування вона стала технологічним лідером фондового ринку України - першою запустила торги в режимі "ринок заявок", інтернет-трейдинг, угоди репо, центрального контрагента і термінового ринку.