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Toyota сохранила статус крупнейшего производителя автомобилей в мире

Фото: Toyota возглавила список крупнейших производителей автомобилей (Getty Images)
Автор: Александр Белоус

Toyota Motor Corp продала 10,5 млн автомобилей в 2022 году, сохранив свой статус крупнейшего автопроизводителя в мире третий год подряд.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Мировые продажи группы, включая подразделение грузовых автомобилей Hino Motors и производителя малолитражных автомобилей Daihatsu, снизились на 0,1%. Рекордные зарубежные продажи в 8,6 млн автомобилей помогли компенсировать падение на внутреннем рынке на 9,6% до 1,9 млн.

Конкурент Volkswagen Group, занимающий второе место, ранее сообщил о самых низких продажах более чем за десятилетие, 8,3 млн автомобилей, поскольку ограничения в связи с COVID-19 в Китае и война России против Украины нарушили цепочки поставок.

Несмотря на то, что некоторые ограничения на поставку чипов остались и для Toyota, японский автопроизводитель заявил, что высокий спрос в Азии, а увеличение производственных мощностей и оптимизация в Азии и Северной Америке помогли ему увеличить мировое производство на 5% в 2022 году.

Toyota в ноябре пересмотрела свой прогноз производства на текущий финансовый год до конца марта до 9,2 млн автомобилей с 9,7 млн.

Напомним, Toyota официально объявила о прекращении производства автомобилей на территории России. Компания закрывает завод ООО "Тойота Мотор" в Санкт-Петербурге.

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Toyota Motor Corp