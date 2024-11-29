Toyota обновила классический суперкар: опубликованные фото и характеристики

Анонсированное Toyota обновление "Супры" с 3,0-литровой "шестеркой" и выпуск лимитированной версии A90 Final Edition плавно подводят нас к концу жизненного цикла нынешнего спорткара. Поэтому интересен набор заготовленных улучшений. Для GR Supra Lightweight Evo это перекалиброванные электронноуправляемые амортизаторы, утолщенный передний стабилизатор и сайлентблоки – все то, что положительно скажется на управляемости.

У купе также изменится алгоритм работы рулевого управления и углы развала колес. Кроме того, будет изменена программа управления активного дифференциала, а на передней оси установят тормозные диски Brembo увеличенного диаметра. Наконец, авто обещаны новые черные матовые колеса, задний спойлер из углепластика, аэродинамические накладки на передние арки и комбинированная обивка кресла водителя кожей и алькантарой.

У лимитированной GR Supra A90 Final Edition за счет оптимизации впуска и перехода на катализатор с низким противодавлением также увеличится отдача: вместо 387 лошадиных сил и 500 Нм будет 435 сил и 570 Нм.

Фишками спецверсии также станут выпускная система Akrapovič, тормоз Brembo с перфорированными дисками, стальные тормозные шланги и регулируемые амортизаторы KW от GR Supra GT4.