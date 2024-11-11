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Toyota Land Cruiser подготовили для покорения пустынь и болот: опубликованы официальные фото

Фото: Toyota Land Cruiser подготовили для покорения пустынь и болот (пресс-служба бренда)
Автор: Константин Широкун

Компания Westcott Designs подготовила новый внедорожник Toyota Land Cruiser для покорения международных внедорожных соревнований Baja.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Carscoops.

Среди ключевых обновлений японского авто – новая многорычажная подвеска, амортизаторы Fox и 37-дюймовые шины Toyo. Модернизированный внедорожник впервые показал на стенде Toyota на выставке SEMA в Лас-Вегасе.

В этом году на выставке SEMA представлено много впечатляющих Toyota Land Cruiser, и этот экземпляр, оживленный Westcott Designs, является одним из наиболее привлекающих внимание.

Команда Весткотта покрасила Land Cruiser First Edition 2024 года в глянцевую черную краску, которую затем украсили атласным покрытием PPF, придав внедорожнику уникальный внешний вид. Также на авто установили комплект 17-дюймовых дисков Innovate Racing G700 с золотистым покрытием, которое отлично контрастирует с краской Toyota. Эти колеса одеты в 37-дюймовые шины Toyo Open Country NTR Desert Race.

Новая многорычажная подвеска с амортизаторами Fox обещает изменить, как внедорожник справляется с разбитыми дорогами. Land Cruiser также получил фары, способные освещать окружающую среду впереди. На крыше установлено семь шестидюймовых светодиодных внедорожных фонарей, а под передней решеткой еще пять шестидюймовых фонарей.

Завершают ряд модификаций новые гоночные сиденья Sparco Evo S QRT с пятиточечными ремнями безопасности, украшенные кожей с золотым швом.

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Toyota Motor CorpАвтомобильный рынок