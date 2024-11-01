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Toyota готовит новый электрический кроссовер: опубликованы первые официальные фото

Фото: Toyota готовит новый электрический кроссовер (autohome.com.cn)
Автор: Константин Широкун

Компания Toyota готовит новый электрический кроссовер под названием bZ3X для рынка Китая, разработанный вместе с GAC. На пекинском автосалоне в апреле Toyota показала два электрических концепта – bZ3C и bZ3X. Изображения последнего в серийном варианте появились в базе Минпромторга Китая.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Autohome.

Судя по опубликованным фото, новинка почти не отличается от весеннего шоу-кара. Полноценную премьеру ждут в этом месяце в Гуанчжоу. Снаружи bZ3X полностью повторяет концепт. Единственное видимое отличие – оформление 19-дюймовых колесных дисков. Благодаря сертификационным документам стали известны габариты кроссовера: в длину он достигает 4,6 метра при колесной базе 2,77 метра.

Салона на изображениях нет, но возможно, что он также будет скопирован с него в шоу-кара. Также концепт оснастили панорамной крышей и автопилотом второго уровня. Он работает на процессоре Nvidia и получает данные из 29 датчиков, включая лидера.

Мотор у электрического кроссовера один – установлен на передней оси и выдает 204 л.с. Отмечается, что кроссовер массой 1760 кг способен разогнаться до 160 км/ч. Каким будет запас хода, пока неизвестно. Полные характеристики должны быть раскрыты во время премьеры на автосалоне в Гуанчжоу. Стартовая цена, по прогнозам китайских СМИ, будет меньше 28 тысяч долларов.

 

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