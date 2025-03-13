Toyota анонсировала таинственный пикап: опубликовано первое изображение

Силуэт пикапа окружен двумя моделями, одной из которых может быть электрический кроссовер, премьеру которого отложили на 2026 год. Пикап же, вероятно, не связан с будущим электрическим Hilux.

Пикап на тизере имеет двойную кабину, что отличает его от прототипа "батарейного" Hilux, показанного в прошлом году. Такой Hilux будут выпускать в Таиланде. Не похож силуэт и на электрический Hilux, который тестируют в Австралии с горнодобывающим гигантом BHP.

При этом заметно сходство профиля с EPU Concept 2023. Речь идет об опытном среднеразмерном электропикапе, близком по габаритам к Ford Maverick.

В свое время шоукар отличился съемным задним бортом и необычным салоном. Также концепт получил руль-штурвал, но неизвестно, какие решения перекочуют на серийную версию. На рынок она должна выйти в 2027 году.

В том же 2023 году инсайдеры сообщали, что Toyota может превратить в пикап Corolla. Ему пророчили место на ступеньку ниже Hilux и конкуренцию с Maverick и Hyundai Santa Cruz. Срок дебюта назывался тот же - примерно 2027 год.