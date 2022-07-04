Товари відпускають у борг під 10-20%. У Херсоні фіксують випадки "продуктових кредитів"

"Товари відпускаються в обмін на інші товари. При цьому продавець щоразу окремо домовляється з покупцем про курс такого обміну. Фіксуються численні випадки "продуктових кредитів", коли продавці в продуктових або господарських магазинах відпускають товари в борг під 10-20%", - розповіли у відомстві.

Також у Херсоні почастішали випадки викрадення колишніх керівників комунальних установ та організацій, начальників середньої ланки (начальників відділів та директорів департаментів) місцевих органів виконавчої влади.

"Це пов'язано зі спробами окупаційної адміністрації "умовити" їх піти на співпрацю з окупантами і повернутися на своє колишнє робоче місце з метою відновлення роботи відповідної організації або служби", - зазначили розвідники.

Крім того, з установ, які вели облік виборців під час виборчих кампаній, вивезено близько 20 коробок матеріалів про виборців, які проживали або проживають на території Херсона.

"Це пов'язують з черговою спробою проведення так званого "референдуму". Згідно з новими розпорядженнями, він може відбутися в першій половині вересня", - підсумували в ГУР Міноборони.