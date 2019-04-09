Тоттенхем - Манчестер Сіті: прогноз букмекерів

Фото: "Тоттенхем" - "Манчестер Сіті" (twitter.com/mancity)

Фахівці вважають "городян" фаворитами гри

"Тоттенхем" прийме "Манчестер Сіті" в поєдинку 1/4 фіналу Ліги чемпіонів. Трансляція розпочнеться о 22:00, а дивитися гру можна на телеканалі "Футбол 1".

9 квітня 22:00

Лондон, стадіон "Тоттенхем Хотспур"

На думку букмекерів фаворитом матчу є підопічні Пепа Гвардіоли. На перемогу "городян" приймають ставки з коефіцієнтом 1,88. Успіх "шпор" оцінюють в 4,10. Нічийний результат зустрічі - 3,85.

Нагадаємо, гру обслуговуватиме голландська бригада арбітрів на чолі з Бьорном Куйперсом.